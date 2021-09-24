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Путин пообщается с избранными губернаторами 25 сентября

По словам Дмитрия Пескова, завтра у главы государства планируется насыщенный рабочий день.

24 сентября, 09:43
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во второй половине 25 сентября по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заметил, что, несмотря на субботу, у президента запланирован насыщенный рабочий день.

"В начале второй половины дня он встретится с руководством политических партий, также он проведёт общение с избранными главами субъектов Российской Федерации", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, завтра, 25 сентября, Владимир Путин также проведёт встречу с лидерами думских фракций. Это общение состоится в режиме видеосвязи, поскольку российский лидер с 14 сентября находится на карантине как контактный по коронавирусу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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