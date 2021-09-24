Путин пообщается с избранными губернаторами 25 сентября

Президент России Владимир Путин во второй половине 25 сентября по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заметил, что, несмотря на субботу, у президента запланирован насыщенный рабочий день.