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Песков ответил на вопрос о приглашении талибов в Москву

На данный момент Россия предпочитает внимательно следить за действиями и обещаниями членов радикальной организации, отметил представитель Кремля.

24 сентября, 09:50
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Россия, как и большинство мировых держав, продолжает занимать наблюдательную позицию по отношению к "Талибану"*, представители которого захватили власть в Афганистане. В частности, Москва очень внимательно следит за ранее данными радикалами обещаниями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия приглашать представителей новых афганских властей в столицу.

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Ранее Лайф сообщал, что талибы заявили о желании посетить Москву. Представители террористической организации намерены укрепить долгосрочное сотрудничество со всеми странами мира, включая США, государства – члены ЕС и мусульманские страны.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.


* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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