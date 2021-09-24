Песков ответил на вопрос о приглашении талибов в Москву

Россия, как и большинство мировых держав, продолжает занимать наблюдательную позицию по отношению к "Талибану"*, представители которого захватили власть в Афганистане. В частности, Москва очень внимательно следит за ранее данными радикалами обещаниями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия приглашать представителей новых афганских властей в столицу.

Ранее Лайф сообщал, что талибы заявили о желании посетить Москву. Представители террористической организации намерены укрепить долгосрочное сотрудничество со всеми странами мира, включая США, государства – члены ЕС и мусульманские страны.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.