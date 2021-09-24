Московская пенсионерка рассказала, как отбила сумку у грабителя. Видео © Телеграм-канал SHOT

Телеграм-канал SHOT нашёл отбившую сумку у грабителя в Москве пенсионерку. Как удалось выяснить, 70-летняя Светлана Шмелёва на старушку вовсе не похожа и, вообще, это известный столичный адвокат. В беседе женщина заявила, что во время нападения прибегла к хитрости — специально упала на землю, и именно это позволило ей сохранить сумку в руке.

По словам Светланы, нападение произошло на улице Остоженка. Она шла из Музея Москвы и разговаривала с клиентом по телефону. Ничем не примечательный день прервал резкий рывок сумки.

"Я упала сама сознательно, иначе я бы не устояла на ногах — и сумку он бы вырвал. Страх был вначале, потом я даже не смотрела на его лицо, он был для меня как зверь. Но, как ни странно, злость пересиливала страх, то есть ни о каких последствиях, которые он мог мне причинять, я не хотела думать, я кричала ему: "Убью, но не отдам!", — пояснила собеседница.

В "бою" за сумку пенсионерка получила ушибы бедра, ключицы, руки и рёбер. Но даже после случившегося Светлана считает, что грабитель всё-таки заслуживает шанса на исправление. Она надеется, что злоумышленник получит условный срок.

Отметим, что Светлана уже больше 35 лет работает адвокатом и держит себя в отменной физической форме. Она убеждена, что в жизни следует отстаивать собственные убеждения, а также заниматься спортом.