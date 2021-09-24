ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными
Элла Памфилова разместила последнюю печать на документах, поставив точку в вопросе избирательной кампании.
Памфилова поставила последнюю печать и признала прошедшие выборы действительными. Видео © LIFE
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала прошедшие выборы в Госдуму состоявшимися и действительными. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она шлёпнула последнюю печать на документы, поставив точку в вопросе прошедшей кампании.
"Время подписания: 13:02", — сказала Пафмилова, после чего вся комиссия поаплодировала.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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