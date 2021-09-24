НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков объяснил, почему пародировавшая Ирину Волк актриса получила 10 суток ареста

Представитель Кремля назвал "очень тонкой" грань между сатирой и оскорблениями и заметил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

24 сентября, 10:04
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В России нет преследования политической сатиры, однако за оскорблением и унижением представителей власти может последовать наказание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если она остаётся политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков заметил, что за переход этой "очень тонкой" грани предусмотрена ответственность и в каждом отдельном случае подобные вопросы нужно рассматривать.

В Кремле оценили предложение Бастрыкина ограничить показ жестоких сцен на ТВ

В Кремле оценили предложение Бастрыкина ограничить показ жестоких сцен на ТВ

Оценивая штраф, который получила актриса шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина за то, что незаконно носила форменную одежду с символикой правоохранительных органов, Песков заметил, что ничего не знает об этом сатирическом проекте. Помимо штрафа 43-летняя Лариса Кривоносова, которая, предположительно, пародировала официального представителя МВД России Ирину Волк, получила десять суток ареста.

Напомним, шоу с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным "взорвало" Интернет в 2019 году. Сатирические ролики быстро полюбились россиянам и стали своеобразным мемом. Но в правоохранительных органах шуток не оценили, и летом 2020 года главного героя Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Кремле не увидели причин для вмешательства в конфликт на выборах в Петербурге

сегодня в 10:07

Надувной "Малыш Трамп" в подгузниках пополнил коллекцию Музея Лондона

19 января, 01:36

Итоги голосования на выборах отменили на 19 участках по всей России

сегодня в 10:35

Вирусолог объяснил поведенческими реакциями людей новый антирекорд по смертности от ковида

сегодня в 10:54

В России с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты некоторым гражданам

сегодня в 10:52

Новости партнеров

Layer 1