Песков объяснил, почему пародировавшая Ирину Волк актриса получила 10 суток ареста

В России нет преследования политической сатиры, однако за оскорблением и унижением представителей власти может последовать наказание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если она остаётся политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков заметил, что за переход этой "очень тонкой" грани предусмотрена ответственность и в каждом отдельном случае подобные вопросы нужно рассматривать.

Оценивая штраф, который получила актриса шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина за то, что незаконно носила форменную одежду с символикой правоохранительных органов, Песков заметил, что ничего не знает об этом сатирическом проекте. Помимо штрафа 43-летняя Лариса Кривоносова, которая, предположительно, пародировала официального представителя МВД России Ирину Волк, получила десять суток ареста.