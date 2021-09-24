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В Кремле не увидели причин для вмешательства в конфликт на выборах в Петербурге

По словам Дмитрия Пескова, возникшая ситуация носит рабочий характер. Он подчеркнул, что каждый должен действовать в рамках своей компетенции.

24 сентября, 10:07
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Кремле не считают нужным вмешиваться в конфликтную ситуацию вокруг выборов в Заксобрание Санкт-Петербурга, поскольку ситуация и так уже стоит на контроле у Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"ЦИК РФ выполняет свои функции жёстко, бескомпромиссно, преследуя главную цель — проведение конкурентных, справедливых и честных выборов, и принимает те меры, которые считает необходимыми", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Комментируя критику ЦИК РФ относительно организации выборов в Северной столице, в частности аннулирование итогов голосования на семи участках, Песков назвал это рабочей ситуацией. По его словам, каждый должен действовать в рамках своей компетенции.

ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными

ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными

Ранее стало известно, что ЦИК РФ обратилась в СК и Генпрокуратуру из-за нарушений на думских выборах в Петербурге. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, в Северной столице случились очевидные нарушения при голосовании граждан. Кроме того, большинство обращений и жалоб было именно из этого города.

Итоговая явка на думских выборах в России превысила 51%

Итоговая явка на думских выборах в России превысила 51%

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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