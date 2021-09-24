СМИ узнали о слежке за французскими министрами через программу Pegasus
На телефонах не менее пяти чиновников были обнаружены следы израильской фирмы NSO Group, чьё программное обеспечение ранее применялось для шпионажа за известными людьми.
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Программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, применяемое спецслужбами для отслеживания и контроля преступников и террористов, использовалось для слежки за не менее чем пятью министрами французского кабмина. Об этом сообщает портал Mediapart, специализирующийся на расследованиях.
По данным издания, следы Pegasus удалось выявить в ходе тотальной проверки службами безопасности Франции. Отмечается, что слежка за чиновниками велась в 2019 и 2020 годах. По предварительным данным, речь идёт о министрах образования, строительства, сельского хозяйства, заморских территорий и развития территорий.
В Елисейском дворце пока не дали никаких официальных комментариев на этот счёт.
Ранее сообщалось о вероятной слежке за Павлом Дуровым через программу Pegasus. Отмечается, что британский номер программиста с начала 2018 года фигурировал в полученной авторами расследования базе данных с телефонами лиц, интересовавших клиентов NSO Group.
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