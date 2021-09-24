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СМИ узнали о слежке за французскими министрами через программу Pegasus

На телефонах не менее пяти чиновников были обнаружены следы израильской фирмы NSO Group, чьё программное обеспечение ранее применялось для шпионажа за известными людьми.

24 сентября, 12:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, применяемое спецслужбами для отслеживания и контроля преступников и террористов, использовалось для слежки за не менее чем пятью министрами французского кабмина. Об этом сообщает портал Mediapart, специализирующийся на расследованиях.

По данным издания, следы Pegasus удалось выявить в ходе тотальной проверки службами безопасности Франции. Отмечается, что слежка за чиновниками велась в 2019 и 2020 годах. По предварительным данным, речь идёт о министрах образования, строительства, сельского хозяйства, заморских территорий и развития территорий.

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В Елисейском дворце пока не дали никаких официальных комментариев на этот счёт.

Ранее сообщалось о вероятной слежке за Павлом Дуровым через программу Pegasus. Отмечается, что британский номер программиста с начала 2018 года фигурировал в полученной авторами расследования базе данных с телефонами лиц, интересовавших клиентов NSO Group.

Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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