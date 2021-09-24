Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что его команде по-прежнему тяжело на равных конкурировать с московскими клубами и петербургским "Зенитом". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

"Конкурировать с московскими клубами тяжело. Что бы мы ни говорили, "Краснодар" всё равно неофит. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть против "Спартака" или "Зенита". Потом ему надо сразу в ад отправляться. Ну а ошибся против "Краснодара"..." — заявил Галицкий.

По словам бизнесмена, в Европе матчи "Краснодара" судят по-другому. Подобный вывод можно сделать, исходя из результатов клуба за последние годы.

"Квинтэссенция — выступления в еврокубках. Там всё чисто. Мы в евровесну вышли четыре раза за последние семь лет, все московские клубы — пять раз. Вот показатель", — говорит владелец клуба.