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Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Зимние Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

24 сентября, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Олег Знарок будет старшим тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил журналистам президент ФХР Владислав Третьяк.

Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера сборной, будет консультантом Знарка в национальной команде.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Победный чемпионат мира в Минске в 2014 году это доказал", заявил Третьяк.

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В начале сентября Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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