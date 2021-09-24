Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Олег Знарок будет старшим тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил журналистам президент ФХР Владислав Третьяк.

Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера сборной, будет консультантом Знарка в национальной команде.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Победный чемпионат мира в Минске в 2014 году это доказал", — заявил Третьяк.

В начале сентября Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.