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"Иногда ты не хозяин своей судьбы": Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни

Бизнесмен основал футбольный клуб в 2008 году. В РПЛ команда дебютировала в 2011-м.

24 сентября, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Матыцин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что проблемы со здоровьем мешают ему уделять больше внимания клубу. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

"Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином судьбы своей", — сказал Галицкий.

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Бизнесмен отказался уточнить свой диагноз. По его словам, тема настолько личная, что говорить о ней не хочется.

"Наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это всё говорю. А уже дальше нюансы, это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить", отметил он.

Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году. В РПЛ команда дебютировала в 2011-м. В 2020-м краснодарский клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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