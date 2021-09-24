"Иногда ты не хозяин своей судьбы": Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни
Бизнесмен основал футбольный клуб в 2008 году. В РПЛ команда дебютировала в 2011-м.
Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что проблемы со здоровьем мешают ему уделять больше внимания клубу. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".
"Я уже три игры пропустил. Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею. К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Часто иногда ты не являешься хозяином судьбы своей", — сказал Галицкий.
Бизнесмен отказался уточнить свой диагноз. По его словам, тема настолько личная, что говорить о ней не хочется.
"Наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это всё говорю. А уже дальше нюансы, это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить", — отметил он.
Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году. В РПЛ команда дебютировала в 2011-м. В 2020-м краснодарский клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов.
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