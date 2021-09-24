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Два подростка на Сахалине впали в кому из-за возможного отравления

Обследование показало, что сердце, лёгкие и головной мозг ребят не пострадали. Врачи провели им полный комплекс реанимационных мероприятий и надеются, что дети пойдут на поправку.

24 сентября, 12:40

Врач — о состоянии подростков, поступивших в сахалинскую больницу из-за возможного отравления. Видео © Instagram / sakhminzdrav

Врачи детской областной больницы борются за жизнь двух сахалинских подростков, которые впали в кому. Предварительной причиной рассматривается отравление, сообщается в инстаграме областного Минздрава.

Поступили подростки в медицинское учреждение накануне. Им был проведён полный комплекс реанимационных мероприятий. Как рассказала врач-реаниматолог Валентина Парчевская, ребят перевели на искусственную вентиляцию лёгких, так как у обоих было нарушено дыхание.

"Была проведена консультация с федеральным московским центром, были даны рекомендации, которые мы сейчас выполняем. Проведено полное обследование детей, ни сердце, ни лёгкие не пострадали, и самое главное — не пострадал головной мозг", — пояснила медик.

В Подмосковном общежитии произошло массовое отравление

В Подмосковном общежитии произошло массовое отравление

Чем отравились несовершеннолетние, неизвестно. Сейчас врачи надеются, что состояние пострадавших в ближайшее время улучшится и они выйдут из комы.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве в квартире нашли тела двух 19-летних курсантов — парня и девушки. Предварительной причиной их смерти рассматривается отравление. Но родители также просят обратить внимание на экс-бойфренда девушки, который угрожал ей после расставания.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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