Два подростка на Сахалине впали в кому из-за возможного отравления

Врач — о состоянии подростков, поступивших в сахалинскую больницу из-за возможного отравления. Видео © Instagram / sakhminzdrav

Врачи детской областной больницы борются за жизнь двух сахалинских подростков, которые впали в кому. Предварительной причиной рассматривается отравление, сообщается в инстаграме областного Минздрава.

Поступили подростки в медицинское учреждение накануне. Им был проведён полный комплекс реанимационных мероприятий. Как рассказала врач-реаниматолог Валентина Парчевская, ребят перевели на искусственную вентиляцию лёгких, так как у обоих было нарушено дыхание.

"Была проведена консультация с федеральным московским центром, были даны рекомендации, которые мы сейчас выполняем. Проведено полное обследование детей, ни сердце, ни лёгкие не пострадали, и самое главное — не пострадал головной мозг", — пояснила медик.

Чем отравились несовершеннолетние, неизвестно. Сейчас врачи надеются, что состояние пострадавших в ближайшее время улучшится и они выйдут из комы.