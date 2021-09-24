Цена бензина Аи-95 обновила рекорд в России, достигнув 60 570 рублей за тонну

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" вот уже третий день подряд превышает максимальные значения, достигнув 60 570 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам торгов она выросла на 0,3%. Ранее, в четверг, повышение стоимости топлива также повышалось на 0,3%.

В Минэнерго считают, что колебание биржевых котировок связано с продолжающимся периодом ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ещё одной причиной называют начавшийся переход рынка от летних сортов топлива к зимним. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции. Как изменятся цены на бензин в октябре, Лайф разбирался здесь.