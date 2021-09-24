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Цена бензина Аи-95 обновила рекорд в России, достигнув 60 570 рублей за тонну

Минэнерго России объясняет текущий рост тем, что на нескольких НПЗ продолжается ремонт, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлива к зимним.

24 сентября, 12:27

Фото © Pixabay

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" вот уже третий день подряд превышает максимальные значения, достигнув 60 570 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам торгов она выросла на 0,3%. Ранее, в четверг, повышение стоимости топлива также повышалось на 0,3%.

На топливном рынке появилась новая аномалия: Чем она обернётся для АЗС и как изменятся цены на бензин в октябре

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В Минэнерго считают, что колебание биржевых котировок связано с продолжающимся периодом ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ещё одной причиной называют начавшийся переход рынка от летних сортов топлива к зимним. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции. Как изменятся цены на бензин в октябре, Лайф разбирался здесь.

А ранее Лайф рассказывал, что компания Shell заявила об опасности банкротства некоторых АЗС в России. Там отметили, что предприниматели сейчас могут зарабатывать только на рознице, которая на данный момент нерентабельна. Следовательно, есть убытки в виде полутора рублей с каждого проданного литра бензина.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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