Как выявить социально опасных школьников, объяснил Онищенко

Выявить школьников, способных пронести на территорию учебного заведения оружие и использовать его против людей, можно, проанализировав их интересы в Сети. Об этом заявил первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы прошлого созыва Геннадий Онищенко в беседе с "Газетой.ru".

"Для того чтобы выявлять склонных к такого рода поведению детей, не надо сочинениями заниматься, нужно просто следить, чем они интересуются в компьютере. Тогда всё станет ясно. И группы риска появятся, и поведенческие реакции у них совсем другие", — считает бывший главный государственный санитарный врач страны.

По словам Онищенко, работу по определению склонных к деструктивному поведению детей уже давно пора начать проводить. Таких подростков следует ставить на учёт, заниматься ими.

"А сочинения — можно и его написать. Но главное — мониторинг того, что делают школьники в Интернете. И склонные к такого рода действиям ребята — они там проявятся очень быстро", — подчеркнул Онищенко.