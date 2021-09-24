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Как выявить социально опасных школьников, объяснил Онищенко

Работу по определению склонных к деструктивному поведению детей уже давно пора начать проводить, указал бывший главный государственный санитарный врач.

24 сентября, 12:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Выявить школьников, способных пронести на территорию учебного заведения оружие и использовать его против людей, можно, проанализировав их интересы в Сети. Об этом заявил первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы прошлого созыва Геннадий Онищенко в беседе с "Газетой.ru".

"Для того чтобы выявлять склонных к такого рода поведению детей, не надо сочинениями заниматься, нужно просто следить, чем они интересуются в компьютере. Тогда всё станет ясно. И группы риска появятся, и поведенческие реакции у них совсем другие", — считает бывший главный государственный санитарный врач страны.

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Психолог оценила возможности нейросети вычислять опасных учеников по сочинениям

По словам Онищенко, работу по определению склонных к деструктивному поведению детей уже давно пора начать проводить. Таких подростков следует ставить на учёт, заниматься ими.

"А сочинения — можно и его написать. Но главное — мониторинг того, что делают школьники в Интернете. И склонные к такого рода действиям ребята — они там проявятся очень быстро", — подчеркнул Онищенко.

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Ранее стало известно, что из федерального бюджета на 2022–2024 годы планируется выделить средства на разработку системы мониторинга, которая будет анализировать школьные сочинения и выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению. Как именно будет работать отечественное ноу-хау, пока не ясно. Однако эксперты считают, что в его основе может быть нейросеть, обученная на текстах, написанных людьми с психическими расстройствами.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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