В "Единой России" назвали имена новичков в восьмом созыве Госдумы

Примерно каждому пятому парламентарию от партии не исполнилось и 35 лет, таких примерно 18%, заметил Андрей Турчак.

В новом созыве Государственной думы от "Единой России" будут представлены лица, которых раньше в нижней палате парламента не наблюдалось. В целом же состав партии обновился наполовину, рассказал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Например, среди новых лиц в нижней палате парламента — руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич, председатель организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева", — приводятся его слова на сайте партии.

При этом примерно каждому пятому депутату от "Единой России" не исполнилось и 35 лет, от общего числа их примерно 18%. Также Турчак заметил, что перед началом избирательной кампании в партии ставили цель получить более 300 мест, по итогам выборов количество мандатов составило 324.