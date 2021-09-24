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Регион
Опубликовано 24 сентября 2021, 14:59
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В "Единой России" назвали имена новичков в восьмом созыве Госдумы

Фото © VK / "Единая Россия"

Фото © VK / "Единая Россия"

Примерно каждому пятому парламентарию от партии не исполнилось и 35 лет, таких примерно 18%, заметил Андрей Турчак.

В новом созыве Государственной думы от "Единой России" будут представлены лица, которых раньше в нижней палате парламента не наблюдалось. В целом же состав партии обновился наполовину, рассказал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Например, среди новых лиц в нижней палате парламента — руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич, председатель организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева", — приводятся его слова на сайте партии.

В "Единой России" назвали состав рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы
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При этом примерно каждому пятому депутату от "Единой России" не исполнилось и 35 лет, от общего числа их примерно 18%. Также Турчак заметил, что перед началом избирательной кампании в партии ставили цель получить более 300 мест, по итогам выборов количество мандатов составило 324.

Напомним, ранее ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

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Артур Лапсаков
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