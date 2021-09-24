Арестованную за пародию на Ирину Волк актрису "повысят в звании"
Автор проекта убеждён, что дело против Ларисы Кривоносовой сфабриковали. По его словам, на съёмочную группу оказывается давление "сверху".
Скриншот © YouTube / BARAKuda
Жительница Уссурийска Лариса Кривоносова, сыгравшая официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф в юмористическом шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина, будет "повышена в звании" после освобождения. Об этом сообщил автор проекта BARAKuda Андрей Клочков. Он считает, что женщину заключили под стражу, припомнив инциденты из прошлого, о которых никто из съёмочной группы даже и не знал.
"Была зацепка за форму, а там дальше нашли причину, чтобы вменить ей эти десять суток. Мы считаем, что на нас оказывается давление, хотя все сотрудники местные, наши, уссурийские, нас поддерживают", — цитирует "Лента.ру" его слова.
Клочков убеждён, что арест Ларисы является незаконным, а дело — сфабрикованным. Он считает, что все подобные указания "приходят сверху".
Ранее Лайф рассказывал, что Кривоносову обвинили в незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. На заседании суда она полностью признала вину. Кроме того, суд обязал актрису выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей.
Напомним, шоу с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным "взорвало" Интернет в 2019 году. Сатирические ролики быстро полюбились россиянам и стали своеобразным мемом. Но в правоохранительных органах шуток не оценили, и летом 2020 года главного героя Андрея Неретина задержали за мелкое хулиганство, после чего суд назначил ему административный арест за нецензурную брань.
Комментариев: 0