В Петербурге за надругательство над трёхлетней дочкой задержали капитана дальнего плавания

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали капитана дальнего плавания, подозреваемого в сексуальном насилии над своей малолетней дочерью. Как пишет "Фонтанка", заявление на бывшего супруга мать малышки написала ещё год назад, однако мужчину поймали только сейчас.

Ещё в августе 2020 года в полицию обратилась 36-летняя уроженка Приморья, живущая на юго-западе Северной столицы. Она рассказала, что её бывший муж, которому на тот момент было 49 лет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их трёхлетней дочки. Как утверждала женщина, отец стал проявлять нездоровый интерес к ребёнку с начала августа.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту заявления матери девочки СК возбудил уголовное дело, расследование продолжается.