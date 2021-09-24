В Петербурге за надругательство над трёхлетней дочкой задержали капитана дальнего плавания
Бывшая супруга жаловалась на 50-летнего мужчину ещё год назад. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали капитана дальнего плавания, подозреваемого в сексуальном насилии над своей малолетней дочерью. Как пишет "Фонтанка", заявление на бывшего супруга мать малышки написала ещё год назад, однако мужчину поймали только сейчас.
Ещё в августе 2020 года в полицию обратилась 36-летняя уроженка Приморья, живущая на юго-западе Северной столицы. Она рассказала, что её бывший муж, которому на тот момент было 49 лет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их трёхлетней дочки. Как утверждала женщина, отец стал проявлять нездоровый интерес к ребёнку с начала августа.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту заявления матери девочки СК возбудил уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что суд арестовал двух мигрантов, изнасиловавших и убивших пенсионерку в Подмосковье. Теперь следствие намерено выяснить, законно ли они находились на территории России. Тело 67-летней женщины было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Жители посёлка Бужаниново организовали сход, на котором потребовали принять меры в отношении массово проживающих там гастарбайтеров, после чего общежитие с мигрантами расселили.
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