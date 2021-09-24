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Психолог оценила возможности нейросети вычислять опасных учеников по сочинениям

Специалист отметила, что система должна соблюсти очень много условий, в противном случае "это очередная трата бюджета".

24 сентября, 11:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Нейросеть, которая, возможно, будет лежать в основе системы мониторинга, помогающей выявлять опасных учеников, должна быть очень хорошего качества. Таким мнением с Лайфом поделилась клинический психолог Ирина Коржаева. Она отметила, что давно ратует за введение подобной системы, однако разработка всё равно не сможет вычислить именно стрелков.

"Каждый, кто играет в стрелялку, стреляет в тире, охотится, видит такие сны, — стрелок. Склонности можно отследить по нажиму, скорости написания, задумчивости, наклону и пометкам, помаркам, опечаткам. Если разрешат рисовать в сочинении, было бы вообще круто. При этом необходимо наблюдать динамику — нельзя судить по одному письму", — отметила психолог.

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Коржаева подчеркнула, что система должна соблюсти очень много условий, среди которых в том числе одинаковые ручки у учеников и одинаковая бумага. В противном случае, по словам специалиста, "это очередная трата бюджета". Она также отметила важность умения видеть психоэмоциональный фон текста и отличать гормональные качели от депрессивного расстройства.

"В школах есть психологи, но они выполняют слишком много бумажной работы. Можно взять обычные сочинения, рисунки с ИЗО, поделки, поговорить с детьми, научить детей чувствовать, быть собой. И вуаля — психически здоровое общество, умеющее справляться с чувствами и эмоциями", — добавила Коржаева.

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Она пока не верит в то, что компьютер справится с подобной функцией на высоком уровне.

Ранее Лайф сообщал, что опасных школьников решили вычислять по сочинениям с помощью системы мониторинга. Как именно будет работать отечественное ноу-хау, пока не ясно. Однако эксперты считают, что в его основе может быть нейросеть, обученная на текстах, написанных людьми с психическими расстройствами.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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