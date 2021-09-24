"Мы не решаем, кому жить, а кому умереть": Врачи раскрыли, что чувствуют, спасая преступников
При этом подход у медиков всегда один: сделать всё что можно, чтобы пациент остался на этом свете.
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Медики больше суток боролись за жизнь стрелка, убившего в университете в Перми шесть человек. Каково это — лечить, зная, какое жуткое преступление совершил пациент, телеканалу "360" рассказали доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий и пластический, эстетический, реконструктивный хирург Галина Декаспер.
Короткий подчеркнул, что за более чем 40-летнюю практику не раз оперировал подозреваемых и осуждённых. Опасных пациентов в обязательном порядке пристёгивали наручниками даже во время операции, а рядом находились представители силовых структур. Медики, работая с опасным человеком, нарушившим закон, всегда помнят, что он лишь пациент для них, подчеркнул собеседник телеканала.
"Мнение врача о том, что человек является преступником, исключительно личное, оно где-то очень далеко на задворках души. Я врач, я должен оперировать и спасти жизнь", — сказал хирург.
Он напомнил, что врачи не судьи. Варианты что-то сделать некачественно для медицинского мира исключены — в ином случае речь пойдёт о преступлении.
В свою очередь Галина Декаспер указала, что будущих медиков ещё со студенческой скамьи учат первостепенной задаче — оказывать помощь, что по окончании обучения каждый подтверждает клятвой Гиппократа. Она раскрыла и другую сторону мотивации спасать жизнь даже преступникам — если за человеком действительно подтвердится вина, которую докажет суд, понести наказание — справедливо.
"Я не судья, но я считаю, что такому человеку нужно спасти жизнь, чтобы он получал возмездие не на том свете, а на этом. Иначе слишком легко всё — он сполна должен ответить за свои деяния", — сказала Декаспер.
Игорь Короткий добавил, что врач не может нарушить клятву спасать жизни ещё и потому, что он не Бог и не может быть уверен в том, виновен человек или нет. Он привёл в пример Чикатило, из-за преступлений которого расстреляли нескольких человек, пока не нашли истинного виновника. Поэтому подход у врачей одинаковый — сделать всё, что можно, чтобы пациент остался жив.
Врачи тоже люди и полностью отгородиться от эмоций они не могут. Короткий поделился, что в процессе оперирования преступника какая-то часть сознания всё равно противится факту, что даже эту жизнь нужно спасать. К пострадавшим врач испытывает больше сострадания и может отнестись к ним с большей внимательностью.
"С другой стороны, мы не можем принимать решения, кому жить, а кому умереть. Человека, совершившего противоправные действия, мы лечим так же, как и любого гражданина нашей страны", — отметил он.
По словам Галины Декаспер, поэтому врачи не работают с родственниками или друзьями, так как слишком велик риск ошибки из-за эмоций. В основных принципах работы медиков — отстранить эмоционально вовлечённого коллегу и взять того, кто будет спокоен, иначе помощь будет оказываться некачественно.
"Мы стараемся не проводить анализа душевных сторон пациента, его действий. Это мешает работе", — сказал Игорь Короткий.
Он напомнил, что у каждого своя работа, где одни находят преступника, определяют его вину и выносят приговор. А врачи обязаны любого гражданина лечить, оперировать и спасать.
Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Жертв избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Очнувшись, Бекмансуров, ещё находясь в бреду, поинтересовался о судьбе своих родителей.
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