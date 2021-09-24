Медики больше суток боролись за жизнь стрелка, убившего в университете в Перми шесть человек. Каково это — лечить, зная, какое жуткое преступление совершил пациент, телеканалу "360" рассказали доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий и пластический, эстетический, реконструктивный хирург Галина Декаспер.

Короткий подчеркнул, что за более чем 40-летнюю практику не раз оперировал подозреваемых и осуждённых. Опасных пациентов в обязательном порядке пристёгивали наручниками даже во время операции, а рядом находились представители силовых структур. Медики, работая с опасным человеком, нарушившим закон, всегда помнят, что он лишь пациент для них, подчеркнул собеседник телеканала.

"Мнение врача о том, что человек является преступником, исключительно личное, оно где-то очень далеко на задворках души. Я врач, я должен оперировать и спасти жизнь", — сказал хирург.

Он напомнил, что врачи не судьи. Варианты что-то сделать некачественно для медицинского мира исключены — в ином случае речь пойдёт о преступлении.

В свою очередь Галина Декаспер указала, что будущих медиков ещё со студенческой скамьи учат первостепенной задаче — оказывать помощь, что по окончании обучения каждый подтверждает клятвой Гиппократа. Она раскрыла и другую сторону мотивации спасать жизнь даже преступникам — если за человеком действительно подтвердится вина, которую докажет суд, понести наказание — справедливо.

"Я не судья, но я считаю, что такому человеку нужно спасти жизнь, чтобы он получал возмездие не на том свете, а на этом. Иначе слишком легко всё — он сполна должен ответить за свои деяния", — сказала Декаспер.

Игорь Короткий добавил, что врач не может нарушить клятву спасать жизни ещё и потому, что он не Бог и не может быть уверен в том, виновен человек или нет. Он привёл в пример Чикатило, из-за преступлений которого расстреляли нескольких человек, пока не нашли истинного виновника. Поэтому подход у врачей одинаковый — сделать всё, что можно, чтобы пациент остался жив.

Врачи тоже люди и полностью отгородиться от эмоций они не могут. Короткий поделился, что в процессе оперирования преступника какая-то часть сознания всё равно противится факту, что даже эту жизнь нужно спасать. К пострадавшим врач испытывает больше сострадания и может отнестись к ним с большей внимательностью.

"С другой стороны, мы не можем принимать решения, кому жить, а кому умереть. Человека, совершившего противоправные действия, мы лечим так же, как и любого гражданина нашей страны", — отметил он.

По словам Галины Декаспер, поэтому врачи не работают с родственниками или друзьями, так как слишком велик риск ошибки из-за эмоций. В основных принципах работы медиков — отстранить эмоционально вовлечённого коллегу и взять того, кто будет спокоен, иначе помощь будет оказываться некачественно.

"Мы стараемся не проводить анализа душевных сторон пациента, его действий. Это мешает работе", — сказал Игорь Короткий.