Школы Владивостока усилят охрану из-за сообщений о готовящейся атаке

В школах Владивостока будут усилены меры безопасности после появившихся в социальных сетях постов о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Родителей учеников просим сообщать обо всех подозрительных сообщениях в соцсетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru", — указано в заявлении.

Отмечается, что все директора школ уже связались с охранными агентствами — будет усилен контроль у входов и территорий по периметру зданий.