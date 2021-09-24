Школы Владивостока усилят охрану из-за сообщений о готовящейся атаке
В частности, ужесточат контроль у входов и территорий по периметру зданий. В пресс-службе мэрии попросили родителей учеников заявлять о каждом подозрительном инциденте.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
В школах Владивостока будут усилены меры безопасности после появившихся в социальных сетях постов о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"Родителей учеников просим сообщать обо всех подозрительных сообщениях в соцсетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений. Сообщения можно направлять как в школы, так и на почту профильного управления gorono@vlc.ru", — указано в заявлении.
Отмечается, что все директора школ уже связались с охранными агентствами — будет усилен контроль у входов и территорий по периметру зданий.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу. По словам главы ведомства, за последние годы совершено около десятка атак на учебные заведения в различных регионах.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Сегодня, 24 сентября, в региональном Минздраве сообщили, что он пришёл в сознание.
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