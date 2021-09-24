В России с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты некоторым гражданам
В общей сложности такая господдержка, по словам Татьяны Голиковой, коснётся около 14,5 миллиона жителей нашей страны.
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Правительство России с 1 февраля на 5,8% проиндексирует ежемесячные денежные выплаты для ряда категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году — на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно", — сказала она.
В общей сложности повышение выплат, по словам Голиковой, коснётся около 14,5 миллиона соотечественников.
А ранее стал известен средний размер страховой пенсии в 2022 году. Отметим, что сейчас государственные выплаты по старости составляют в среднем 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3%.
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