В России с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты некоторым гражданам

Правительство России с 1 февраля на 5,8% проиндексирует ежемесячные денежные выплаты для ряда категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году — на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно", — сказала она.

В общей сложности повышение выплат, по словам Голиковой, коснётся около 14,5 миллиона соотечественников.