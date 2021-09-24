В Петербурге двое налётчиков ограбили банк, пригрозив сотрудникам пистолетами

В Санкт-Петербурге двое неизвестных совершили разбойное нападение на отделение банка на проспекте Большевиков. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным издания, инцидент произошёл около 11 утра 24 сентября.

Отмечается, что двое мужчин ворвались в здание финансовой организации и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе российской. После этого злоумышленники скрылись, наряды полиции Невского и соседних районов, а также экипажи вневедомственной охраны Росгвардии привлечены к их розыску.

По предварительной информации, преступники унесли из банка в общей сложности около двух миллионов рублей.