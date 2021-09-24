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В Петербурге двое налётчиков ограбили банк, пригрозив сотрудникам пистолетами

По предварительной информации, злоумышленники унесли в общей сложности около двух миллионов рублей в разных валютах.

24 сентября, 10:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге двое неизвестных совершили разбойное нападение на отделение банка на проспекте Большевиков. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным издания, инцидент произошёл около 11 утра 24 сентября.

Отмечается, что двое мужчин ворвались в здание финансовой организации и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе российской. После этого злоумышленники скрылись, наряды полиции Невского и соседних районов, а также экипажи вневедомственной охраны Росгвардии привлечены к их розыску.

Отсидевший за разбой вышел из колонии и в тот же день загремел в полицию за кражу

Отсидевший за разбой вышел из колонии и в тот же день загремел в полицию за кражу

По предварительной информации, преступники унесли из банка в общей сложности около двух миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что жителю Приморья дали пять лет строгого режима за похищение клетки с попугаями. Также мужчина забрал из кассы зоомагазина 700 рублей, которые хотел потратить на выпивку и еду. Птиц он планировал подарить подруге.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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