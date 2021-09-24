НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минтранс рассказал, когда можно будет покупать льготные авиабилеты через "Госуслуги"

Сейчас ведомство вместе с Минцифры и "Аэрофлотом" занимаются этим вопросом, сообщил замглавы департамента государственной политики в области гражданской авиации.

24 сентября, 10:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минтранс совместно с Минцифры и компанией "Аэрофлот" работает над созданием опции, благодаря которой граждане смогут приобретать льготные авиабилеты через портал "Госуслуги". Планируется, что сервис будет доступен уже в следующем году, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев.

"Действительно, мы с Минцифры и "Аэрофлотом" организовали соответствующую работу. Надеюсь, что уже с будущего года эта опция будет возможна", — сказал он журналистам.

Перечислены города России, авиабилеты в которые подешевели больше всего

Перечислены города России, авиабилеты в которые подешевели больше всего

А ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Дальнего Востока призвал увеличить число авиарейсов с Дальнего Востока для того, чтобы льготные билеты были доступны в течение всего года и по подъёмной цене.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Россиянам рассказали, ждать ли удешевления авиабилетов осенью

27 августа, 00:56

Минтранс подтвердил, что при крушении Ан-26 на Камчатке никто не выжил

7 июля, 10:26

В России с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты некоторым гражданам

сегодня в 10:52

Вирусолог объяснил поведенческими реакциями людей новый антирекорд по смертности от ковида

сегодня в 10:54

Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

сегодня в 10:46

Новости партнеров

Layer 1