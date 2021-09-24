Минтранс рассказал, когда можно будет покупать льготные авиабилеты через "Госуслуги"
Сейчас ведомство вместе с Минцифры и "Аэрофлотом" занимаются этим вопросом, сообщил замглавы департамента государственной политики в области гражданской авиации.
Фото © Pexels
Минтранс совместно с Минцифры и компанией "Аэрофлот" работает над созданием опции, благодаря которой граждане смогут приобретать льготные авиабилеты через портал "Госуслуги". Планируется, что сервис будет доступен уже в следующем году, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев.
"Действительно, мы с Минцифры и "Аэрофлотом" организовали соответствующую работу. Надеюсь, что уже с будущего года эта опция будет возможна", — сказал он журналистам.
А ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Дальнего Востока призвал увеличить число авиарейсов с Дальнего Востока для того, чтобы льготные билеты были доступны в течение всего года и по подъёмной цене.
Комментариев: 0