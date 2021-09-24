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Итоги голосования на выборах отменили на 19 участках по всей России

Из них на 16 недействительными были признаны результаты волеизъявления граждан по выбору депутатов в Госдуму.

24 сентября, 10:35
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Итоги голосования на выборах отменили на 19 избирательных участках по всей России. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку", — сказала она, уточнив, что на них было невозможно установить волеизъявление избирателей.

В ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах РФ

В ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах РФ

При этом сразу на 16 участках в девяти регионах, среди которых Санкт-Петербург, Республики Калмыкия и Крым, Ставропольский край, Ивановская, Московская, Нижегородская, Саратовская, Тверская области, были отменены итоги по выборам в Государственную думу.

Напомним, ранее ЦИК признала прошедшие думские выборы состоявшимися и действительными и распределила мандаты. Трёхдневное голосование завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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