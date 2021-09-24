Итоги голосования на выборах отменили на 19 участках по всей России

Итоги голосования на выборах отменили на 19 избирательных участках по всей России. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На 19 избирательных участках, что составляет одну стотысячную долю процента, отменены итоги голосования в целом по участку", — сказала она, уточнив, что на них было невозможно установить волеизъявление избирателей.

При этом сразу на 16 участках в девяти регионах, среди которых Санкт-Петербург, Республики Калмыкия и Крым, Ставропольский край, Ивановская, Московская, Нижегородская, Саратовская, Тверская области, были отменены итоги по выборам в Государственную думу.