Стал известен средний размер страховой пенсии в 2022 году

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году [на уровне] 18 521 рубль", — сказала она.

Отметим, что средний размер страховых пенсий по старости сейчас составляет 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3 процента. Между тем в Минтруде рассказали, на сколько проиндексируют страховые пенсии в 2022 году. Индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета, отметил министр Антон Котяков.