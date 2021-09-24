Стал известен средний размер страховой пенсии в 2022 году
Отметим, что сейчас государственные выплаты по старости составляют в среднем 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3%.
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В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году [на уровне] 18 521 рубль", — сказала она.
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Отметим, что средний размер страховых пенсий по старости сейчас составляет 16 789 рублей, в текущем году их проиндексировали на 6,3 процента. Между тем в Минтруде рассказали, на сколько проиндексируют страховые пенсии в 2022 году. Индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета, отметил министр Антон Котяков.
Напомним, что ранее Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий в 2022 году на уровне выше инфляции. Кроме того, президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджете средства для индексации довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 2022–2023 годах также выше инфляции.
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