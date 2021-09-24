Венедиктов рассказал о работе группы общественного аудита ДЭГ в Москве. Видео © LIFE

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов на заседании Центризбиркома рассказал о работе специально созданной группы общественного аудита дистанционного электронного голосования в столице. Он отметил, что её возглавил сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц, который "как электоральный специалист очень влиятелен и компетентен".

"Мы пригласили технических специалистов в эту группу. Тех, кто критиковал электронное голосование, которые хорошо известны, наверное, вам, дают интервью в прессе и так далее. <...> Поскольку специалисты работают очень внимательно с претензиями, я попросил ответить техническую группу на три вопроса", — рассказал Венедиктов.

Так, по его словам, эксперты не нашли следов цифрового взлома системы ДЭГ во время голосования во все три дня, они также не обнаружили каких-либо вбросов или спекуляций с бюллетенями. Кроме того, специалисты подтвердили правильность расшифровки голосов, накопленных за три дня.

Венедиктов отметил, что голоса, отданные в электронном формате, считались в присутствии массы наблюдателей. Он призвал ЦИК "всучить" полученные с помощью ДЭГ мандаты тем партиям, которые усиленно критикуют такой формат волеизъявления.

Председатель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами сообщил, что ДЭГ позволило голосовать молодым людям.

"У нас восемнадцатилетних 68 тысяч человек, это 3,5% от всех. Первый раз люди голосовали, и пришла молодёжь", — подчеркнул Венедиктов.

Он также отметил, что было получено много критики за программу "Миллион призов". Однако она дала возможность молодому человеку, который прошёл процедуру волеизъявления впервые, выиграть квартиру, подчеркнул глава штаба.

"Я знаю, что будут вопросы, упрёки с точки зрения якобы затянутости результатов. Здесь идёт хитрая подмена. Здесь слово "данные" путается со словом "официальные протоколы". Я бы обратил на это внимание", — подчеркнул Венедиктов, отметив, что данные по выборам в Госдуму были опубликованы в 02:00 и никакой задержки в 12 часов не было.

Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.