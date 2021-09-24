НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс не смогла отсудить 20 млн у Сергея Шнурова

Суд не удовлетворил требования 34-летней певицы компенсации исполнительского вознаграждения за 39 композиций.

24 сентября, 10:31
<p>Фото © ТАСС/Роман Пименов, © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alisavox/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alisavox</a></p>

Фото © ТАСС/Роман Пименов, © Instagram/alisavox

Хамовнический суд Москвы не удовлетворил исковые требования бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к Сергею Шнурову. Певица, исполнявшая песню про "Лабутены" и другие хиты, требовала от лидера группы почти 20 миллионов рублей. В такую сумму заявительница оценила авторские отчисления за песни, которые были записаны с её участием в составе коллектива.

Адвокат исполнительницы Роман Лалаян ранее заявлял, что сумма иска может быть даже увеличена. Он рассказал о некоем договоре об отчуждении смежных прав на песни, где за одну тысячу рублей Вокс якобы передавала все 39 песен Шнурову. Однако оригиналы документов сторона исполнительницы не видела. Юрист заметил, что истцы пытались урегулировать конфликт до поступления дела в суд, однако никакого результата не было.

Будет ли Алиса Вокс оспаривать решение и подавать иск повторно, пока не известно.

Адвокат экс-солистки "Ленинграда" объяснил, за что Вокс требует с Шнурова 20 миллионов рублей

Адвокат экс-солистки "Ленинграда" объяснил, за что Вокс требует с Шнурова 20 миллионов рублей

Ранее Лайф сообщал о россиянке, которая подала в суд на Шнурова из-за текста песни "В Питере — пить". Женщина требовала взыскать с исполнителя тысячу рублей. Она считает, что композиция является некачественной музыкальной продукцией, что нарушает её права как потребителя.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Адвокат экс-солистки "Ленинграда" Вокс заявил о возможном увеличении суммы иска к Шнурову

26 августа, 09:16

Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

22 сентября, 16:43

Водонаева устроила съёмки с конём, раздевшись по пояс, но фанаты назвали эти фото позором

сегодня в 11:04

Фанаты увидели сильно изменившуюся Елену Яковлеву и отказываются верить, что это её лицо

сегодня в 09:22

Зеленский выставил на продажу за €4,5 млн виллу на популярном у олигархов курорте

сегодня в 11:04

Новости партнеров

Layer 1