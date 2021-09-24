Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс не смогла отсудить 20 млн у Сергея Шнурова

Хамовнический суд Москвы не удовлетворил исковые требования бывшей солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к Сергею Шнурову. Певица, исполнявшая песню про "Лабутены" и другие хиты, требовала от лидера группы почти 20 миллионов рублей. В такую сумму заявительница оценила авторские отчисления за песни, которые были записаны с её участием в составе коллектива.

Адвокат исполнительницы Роман Лалаян ранее заявлял, что сумма иска может быть даже увеличена. Он рассказал о некоем договоре об отчуждении смежных прав на песни, где за одну тысячу рублей Вокс якобы передавала все 39 песен Шнурову. Однако оригиналы документов сторона исполнительницы не видела. Юрист заметил, что истцы пытались урегулировать конфликт до поступления дела в суд, однако никакого результата не было.

Будет ли Алиса Вокс оспаривать решение и подавать иск повторно, пока не известно.