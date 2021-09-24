Вирусолог объяснил поведенческими реакциями людей новый антирекорд по смертности от ковида

Новый антирекорд по суточному количеству смертей пациентов с коронавирусом случился из-за поведения населения, ведь многие забыли о противоэпидемиологических мерах. Такое мнение Лайфу высказал секретарь отделения профилактической медицины РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

"Думаю, что это связано с поведенческими реакциями. Люди сейчас вернулись из отпусков, с дач и совершенно забыли о том, что мы живём во время пандемии. Перестали надевать маски в общественных местах, в транспорте. Если носят, то чисто символически", — сказал Зверев.

Летом, по словам вирусолога, вакцинировались в основном молодые люди, а пенсионеры остались не охвачены. А ведь тяжело болеют и умирают по большей части пожилые, которые имеют хронические заболевания. В связи с этим он даже предложил что-то изменить в системе лечения. При этом наш собеседник выразил мнение, что сильно увеличиваться число летальных исходов не будет.