Зеленский выставил на продажу за €4,5 млн виллу на популярном у олигархов курорте

Вилла украинского лидера с высоты птичьего полёта. Видео © Телеграм-канал "Политика страны"

В Форте-деи-Марми (Италия), где отдыхают российские и украинские звёзды, расположена вилла лидера Незалежной Владимира Зеленского, которую он приобрёл более чем за три миллиона евро ещё в 2015 году, будучи актёром. Глава страны собирается продать эту недвижимость на 1,5 млн евро больше. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник в итальянском агентстве по недвижимости. Портал снял роскошный особняк с высоты птичьего полёта.

Отмечается, что вилла, которой в настоящий момент владеет только супруга главы Украины Елена Зеленская, выставлена на продажу за 4,5 миллиона евро. Кроме того, поместье исчезло из декларации Владимира Зеленского, хотя сама недвижимость на месте. Сейчас же дом арендует американец за 12 тысяч евро.

"Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря, сдаётся в аренду за €12 000 в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьёй. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать", — рассказал собеседник издания.

Объявления о продаже коттеджа можно увидеть на нескольких итальянских сайтах элитной недвижимости. Однако стоимость и другую персональную информацию по дому риелторы сообщают лишь при личной встрече.

На территории поместья расположены отдельно стоящий двухэтажный особняк и бассейн. Площадь дома — 480 квадратных метров. На первом этаже находятся гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, спальня с ванной комнатой, ещё один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже — четыре спальни, в каждой из которых расположена собственная уборная. На цокольном этаже — СПА-зона с сауной и джакузи, тренажёрный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Вилла имеет систему кондиционирования, а также сигнализацию и видеонаблюдение, которые подключены к частной охранной фирме.