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Россиянин по памяти нарисовал портрет незнакомки из сна и нашёл её за границей

Парень, увидев красавицу в сновидениях, потерял покой и решил во что бы то ни стало встретиться с ней наяву. Для этого он разместил в соцсетях посты с призывом помочь в поиске.

24 сентября, 11:23
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/artmoneyack?z=photo168712940_456252595/album168712940_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Коваль</a></p>

Фото © VK / Андрей Коваль

Чудесную историю любви 23-летнего жителя Красноярска Андрея Коваля, который увидел во сне прекрасную незнакомку и потерял покой, рассказал сайт kp.ru. Молодому мужчине ещё в 2018 году приснился женский образ, а поутру он встал с твёрдой мыслью найти эту девушку. Парень по памяти нарисовал её портрет и разместил в Сети, попросив узнавших красотку откликнуться.

"Девушка снилась мне несколько дней. Черты лица были настолько прекрасные и запоминающиеся, что я понял: мне точно нужно её найти. Пытался понять, где же я мог с ней встречаться? Была ли эта встреча мимолётной, или мы могли быть знакомы? Тогда появилась бы хоть какая-то зацепка. Но бесполезно! Ни одной подсказки! Тогда у меня остался один выход — искать её через социальные сети, сейчас это великая сила", — вспоминает Андрей.

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Мужчина выложил снимок портрета в социальных сетях с призывом помочь ему в поисках. Необычную историю стали распространять десятки людей, сначала знакомые Андрея, потом знакомые знакомых и так далее. И понеслось.

В то время 27-летняя Кристина жила в Казахстане, работала преподавателем в музыкальной школе. Девушка решила проверить давно забытые социальные сети и сразу увидела у друзей пост 21-летнего Андрея.

"Сердце заколотилось! Я не понимала, похожа я или нет на эту девушку, но в тот момент мне искренне хотелось, чтобы этот пост был обо мне. Я открывала и закрывала этот портрет десятки раз, в мыслях вертелось: "Обо мне. Нет, всё-таки это не я. Или, может, я". Ну и подумала, может, всё-таки ему написать? И решилась!" — вспоминает Кристина.

Молодые люди стали переписываться, первая встреча случилась 29 мая 2019 года, свадьба не заставила себя долго ждать — поженились они уже в июле. Андрей переехал в Казахстан, где влюблённые работают и строят планы на будущее.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которые обязательно встретят свою любовь до конца этого года. Вы тоже можете быть среди этих счастливчиков.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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