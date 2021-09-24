Россиянин по памяти нарисовал портрет незнакомки из сна и нашёл её за границей

Чудесную историю любви 23-летнего жителя Красноярска Андрея Коваля, который увидел во сне прекрасную незнакомку и потерял покой, рассказал сайт kp.ru. Молодому мужчине ещё в 2018 году приснился женский образ, а поутру он встал с твёрдой мыслью найти эту девушку. Парень по памяти нарисовал её портрет и разместил в Сети, попросив узнавших красотку откликнуться.

"Девушка снилась мне несколько дней. Черты лица были настолько прекрасные и запоминающиеся, что я понял: мне точно нужно её найти. Пытался понять, где же я мог с ней встречаться? Была ли эта встреча мимолётной, или мы могли быть знакомы? Тогда появилась бы хоть какая-то зацепка. Но бесполезно! Ни одной подсказки! Тогда у меня остался один выход — искать её через социальные сети, сейчас это великая сила", — вспоминает Андрей.

Мужчина выложил снимок портрета в социальных сетях с призывом помочь ему в поисках. Необычную историю стали распространять десятки людей, сначала знакомые Андрея, потом знакомые знакомых и так далее. И понеслось.

В то время 27-летняя Кристина жила в Казахстане, работала преподавателем в музыкальной школе. Девушка решила проверить давно забытые социальные сети и сразу увидела у друзей пост 21-летнего Андрея.

"Сердце заколотилось! Я не понимала, похожа я или нет на эту девушку, но в тот момент мне искренне хотелось, чтобы этот пост был обо мне. Я открывала и закрывала этот портрет десятки раз, в мыслях вертелось: "Обо мне. Нет, всё-таки это не я. Или, может, я". Ну и подумала, может, всё-таки ему написать? И решилась!" — вспоминает Кристина.

Молодые люди стали переписываться, первая встреча случилась 29 мая 2019 года, свадьба не заставила себя долго ждать — поженились они уже в июле. Андрей переехал в Казахстан, где влюблённые работают и строят планы на будущее.