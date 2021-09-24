Гид группы альпинистов на Эльбрусе назвал "фатальный фактор" трагедии

Организатор туристической группы альпинистов Денис Алимов в беседе с телеканалом "Звезда" раскрыл подробности трагедии на Эльбрусе, где погибло пять человек. Так, по словам гида, группа вышла на маршрут и поднялась на ратраке на косую полку — тропу шириной полтора-два метра — в два часа ночи. А примерно в десять утра туристы вышли на плато, откуда до вершины оставался примерно час.

"Там же, на плато, они поднимались по верёвкам, по перилам, специально оборудованным. Погода была ясная, ветра почти не было", — отметил Алимов.

Затем, по словам организатора, одной из альпинисток стало плохо. Было принято решение спустить её вниз вместе с одним из помощников гида, который пристегнул девушку к себе и начал движение, однако буквально через 15–20 минут "налетел шквал, ветер стал дуть снизу вверх, очень плотный снег, видимость упала до полуметра, резкое понижение температуры". Алимов добавил, что самочувствие девушки резко ухудшилось, она начала терять сознание и не могла ходить самостоятельно. И в течение 30–40 минут альпинистка скончалась на руках у помощника.

"Далее он где-то часа три прождал на седловине, видимость была очень низкая. Ветер всё увеличивался и увеличивался, и гид в какой-то момент принял решение в три часа дня идти самостоятельно. Пошёл вниз. Как только связь появилась, вызвал ратрак, он его забрал. Он сразу вышел на связь с МЧС, с координатором нашим", — добавил организатор.

Алимов отметил, что в это же время остальная часть группы возвращалась обратно с вершины. Туристы дошли до края плато и начали спуск, где их встретил шквалистый ветер, а перила были заметены снегом. Альпинисты создали связку, одна из которых сорвалась, в результате чего один из путешественников сломал ногу. Группа приняла решение об остановке.

"Это оказалось фатальным фактором, потому что они остановились оказывать помощь сломавшему ногу, потеряли время. У некоторых участников началось переохлаждение. Через некоторое время ещё два человека умерли прямо у них на глазах", — рассказал Алимов.

После этого, по его словам, группу разделили на части, чтобы самые быстрые ушли вперёд, а те, кто передвигается медленнее, шли в своём темпе. Таким образом гиды хотели избежать ещё большего количества жертв. К этому времени спасатели уже двинулись навстречу альпинистам.