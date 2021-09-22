Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена
Не так давно поклонники поддерживали Агату Муцениеце, которая переживала тяжёлый разрыв с Павлом Прилучным. Но теперь она сама оказалась на месте "разлучницы".
33-летняя актриса Галина Безрук поделилась в "Инстаграме" печальной историей о своей семье. Девушка рассказала, что после того как с их маленькой дочкой произошёл несчастный случай, её супруг — актёр Артём Алексеев — находится в "состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения". Он подвергал ребёнка опасности, угодил в психиатрическую клинику, а когда вышел, Галине пришлось бежать от напавшего на неё мужа вместе с малышкой. Однако артистка до последнего жалела мужчину, пока не узнала с помощью его телефона, что супруг ей давно изменяет.
Из него я и узнала, что мой "любящий" муж последние несколько лет получает отнюдь не "дружескую" поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации, и на всю страну произносились очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами и что она никогда бы на это не пошла!
Фото © Instagram / galina_bezruk
Галина заявила, что муж несколько лет тесно общается с девушкой, которая сама не так давно оказалась в любовном треугольнике и стала жертвой измены. И хотя артистка не называла имён, в телеграм-каналах со ссылкой на источники и знакомых пары стали писать о том, что давняя любовница Артёма — актриса Агата Муцениеце, которая в прошлом году развелась с Павлом Прилучным.
Агата во время болезненного разрыва с мужем делилась эмоциями в соцсетях, рассказывая, что супруг пьёт, поднимает на неё руку и выгоняет с детьми из дома. Артистка получала большую поддержку от поклонников, которые активно стали травить "папину дочку" Мирославу Карпович — именно её они обвиняли в разрыве Муцениеце и Прилучного.
Фото © Instagram / galina_bezruk, agataagata
После скандального расставания с Прилучным Агата запустила своё ютуб-шоу "Честный развод", где беседовала с гостями о тонкостях разрыва отношений. Однако недавно артистка призналась, что у неё "пропала необходимость" обсуждать подобные проблемы.
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