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Агату Муцениеце заподозрили в романе с актёром, когда о его изменах написала испуганная жена

Не так давно поклонники поддерживали Агату Муцениеце, которая переживала тяжёлый разрыв с Павлом Прилучным. Но теперь она сама оказалась на месте "разлучницы".

22 сентября, 14:08

Фото © Instagram / galina_bezruk, agataagata / elguapoworld (Георгий Кардава)

33-летняя актриса Галина Безрук поделилась в "Инстаграме" печальной историей о своей семье. Девушка рассказала, что после того как с их маленькой дочкой произошёл несчастный случай, её супруг — актёр Артём Алексеев — находится в "состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения". Он подвергал ребёнка опасности, угодил в психиатрическую клинику, а когда вышел, Галине пришлось бежать от напавшего на неё мужа вместе с малышкой. Однако артистка до последнего жалела мужчину, пока не узнала с помощью его телефона, что супруг ей давно изменяет.

Из него я и узнала, что мой "любящий" муж последние несколько лет получает отнюдь не "дружескую" поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации, и на всю страну произносились очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами и что она никогда бы на это не пошла!

Галина Безрук

Фото © Instagram / galina_bezruk

Фото © Instagram / galina_bezruk

Галина заявила, что муж несколько лет тесно общается с девушкой, которая сама не так давно оказалась в любовном треугольнике и стала жертвой измены. И хотя артистка не называла имён, в телеграм-каналах со ссылкой на источники и знакомых пары стали писать о том, что давняя любовница Артёма — актриса Агата Муцениеце, которая в прошлом году развелась с Павлом Прилучным.

Фото © Instagram / galina_bezruk, agataagata / elguapoworld (Георгий Кардава)

Фото © Instagram / galina_bezruk, agataagata / elguapoworld (Георгий Кардава)

Агата во время болезненного разрыва с мужем делилась эмоциями в соцсетях, рассказывая, что супруг пьёт, поднимает на неё руку и выгоняет с детьми из дома. Артистка получала большую поддержку от поклонников, которые активно стали травить "папину дочку" Мирославу Карпович — именно её они обвиняли в разрыве Муцениеце и Прилучного.

Фото © Instagram / galina_bezruk, agataagata

Фото © Instagram / galina_bezruk, agataagata

После скандального расставания с Прилучным Агата запустила своё ютуб-шоу "Честный развод", где беседовала с гостями о тонкостях разрыва отношений. Однако недавно артистка призналась, что у неё "пропала необходимость" обсуждать подобные проблемы.

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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