Maruv снялась для Playboy, намотав на голое тело 86 м шнуровки, и теперь о ней мечтает каждый парень
Исполнительница покоряет всё новые вершины, заставляя фанатов осыпать её комплиментами.
Maruv, известная своим пристрастием к откровенным образам, снялась для специального номера русского Playboy, посвящённого музыке и спорту. 30-летняя звезда поделилась пикантным снимком в "Инстаграме", отметив, что приготовила поклонникам сюрприз.
Исполнительница хитов Siren Song и Focus On Me предстала в образе фехтовальщицы, приняв соблазнительную позу со шпагой в руках. При этом артистка надела необычный наряд, сквозь который было видно её обнажённое тело. "На платье 86 метров шнуровки, само шнурование заняло два часа", — отметила в своём инстаграме стилист.
Поклонники настолько впечатлились новым провокационным образом певицы, что нарекли обложку с ней лучшей в истории журнала. Фанаты засыпали звезду комплиментами, отметив, что её сексуальность просто зашкаливает.
Ну наконец-то! Мы так долго этого ждали! Самая горячая и сексуальная! Это слишком идеально!❤️🔥🔥😘😘
OMG, 🔥🔥🔥 Жду с нетерпением ❤❤ обязательно к покупке ❤ моя мечта сбылась 👍
Вау 🤩 очень-очень красиво 😍 Аня, ты просто Бомба 😍😍❤️❤️😍❤️😍😍❤️
Ох... Это самая красивая обложка PB
Maruv (настоящее имя Анна Корсун) — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер родом из Павлограда. Девушка окончила радиофизический факультет Харьковского политехнического института, но всё равно связала свою жизнь с творчеством. В 2014 году она приняла участие в украинском "Голосе", а в 2016-м представила композицию Easy to Love в национальном отборе Евровидения.
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