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Maruv снялась для Playboy, намотав на голое тело 86 м шнуровки, и теперь о ней мечтает каждый парень

Исполнительница покоряет всё новые вершины, заставляя фанатов осыпать её комплиментами.

22 сентября, 12:38

Фото © Instagram / maruvofficial / heleta_photography (LENA HELETA)

Maruv, известная своим пристрастием к откровенным образам, снялась для специального номера русского Playboy, посвящённого музыке и спорту. 30-летняя звезда поделилась пикантным снимком в "Инстаграме", отметив, что приготовила поклонникам сюрприз.

Фото © Instagram / maruvofficial / heleta_photography (LENA HELETA)

Фото © Instagram / maruvofficial / heleta_photography (LENA HELETA)

Исполнительница хитов Siren Song и Focus On Me предстала в образе фехтовальщицы, приняв соблазнительную позу со шпагой в руках. При этом артистка надела необычный наряд, сквозь который было видно её обнажённое тело. "На платье 86 метров шнуровки, само шнурование заняло два часа", — отметила в своём инстаграме стилист.

Фото © Instagram / maruvofficial

Фото © Instagram / maruvofficial

Поклонники настолько впечатлились новым провокационным образом певицы, что нарекли обложку с ней лучшей в истории журнала. Фанаты засыпали звезду комплиментами, отметив, что её сексуальность просто зашкаливает.

Ну наконец-то! Мы так долго этого ждали! Самая горячая и сексуальная! Это слишком идеально!❤️🔥🔥😘😘

youlovethree

OMG, 🔥🔥🔥 Жду с нетерпением ❤❤ обязательно к покупке ❤ моя мечта сбылась 👍

oliakepova

Фото © Instagram / maruvofficial

Фото © Instagram / maruvofficial

Вау 🤩 очень-очень красиво 😍 Аня, ты просто Бомба 😍😍❤️❤️😍❤️😍😍❤️

sashakolesnik10

Ох... Это самая красивая обложка PB

happy_raingirl

Maruv (настоящее имя Анна Корсун) — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер родом из Павлограда. Девушка окончила радиофизический факультет Харьковского политехнического института, но всё равно связала свою жизнь с творчеством. В 2014 году она приняла участие в украинском "Голосе", а в 2016-м представила композицию Easy to Love в национальном отборе Евровидения.

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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