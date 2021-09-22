Maruv снялась для Playboy, намотав на голое тело 86 м шнуровки, и теперь о ней мечтает каждый парень

Maruv, известная своим пристрастием к откровенным образам, снялась для специального номера русского Playboy, посвящённого музыке и спорту. 30-летняя звезда поделилась пикантным снимком в "Инстаграме", отметив, что приготовила поклонникам сюрприз.

Фото © Instagram / maruvofficial / heleta_photography (LENA HELETA)

Исполнительница хитов Siren Song и Focus On Me предстала в образе фехтовальщицы, приняв соблазнительную позу со шпагой в руках. При этом артистка надела необычный наряд, сквозь который было видно её обнажённое тело. "На платье 86 метров шнуровки, само шнурование заняло два часа", — отметила в своём инстаграме стилист.

Фото © Instagram / maruvofficial

Поклонники настолько впечатлились новым провокационным образом певицы, что нарекли обложку с ней лучшей в истории журнала. Фанаты засыпали звезду комплиментами, отметив, что её сексуальность просто зашкаливает.

Ну наконец-то! Мы так долго этого ждали! Самая горячая и сексуальная! Это слишком идеально!❤️🔥🔥😘😘 youlovethree

OMG, 🔥🔥🔥 Жду с нетерпением ❤❤ обязательно к покупке ❤ моя мечта сбылась 👍 oliakepova

Фото © Instagram / maruvofficial

Вау 🤩 очень-очень красиво 😍 Аня, ты просто Бомба 😍😍❤️❤️😍❤️😍😍❤️ sashakolesnik10

Ох... Это самая красивая обложка PB happy_raingirl