Самая популярная актриса PornHub рассказала, через что ей пришлось пройти, прежде чем найти мужа

Американка Эшли Мэттьюс, известная под псевдонимом Райли Рид, не раз становилась самой популярной порноактрисой, а в 2019-м ей присвоили статус самой просматриваемой актрисы на PornHub. И, несмотря на то что индустрия обеспечила ей безбедную жизнь сейчас и на годы вперёд, девушка признаётся, минусов хоть отбавляй. Обо всём в подробностях Эшли рассказала актрисе и модели Джордин Джонс в её подкасте.

Вместе с Мэттьюс на запись подкаста пришёл её жених, Паша Петкунс, — паркурщик и каскадёр родом из Латвии. Главный вопрос у ведущей был, конечно же, как угораздило порноактрису найти спутника жизни

Фото © Instagram/letrileylive

Мы познакомились в "Инстаграме". Я уже была подписана на Пашу и считала его ну очень привлекательным и талантливым. Думала, как бы с ним так познакомиться, чтобы это не ограничилось лишь приключением на одну ночь. Однажды Паша опубликовал в "Инстаграме" пост о книге из серии "Помоги себе сам". Я решила использовать шанс завести разговор на интеллектуальную тему. Позже Паша признался, что это был первый и последний раз, когда он что-то постил про книги Эшли Мэттьюс

Эшли уверена, то, что они всё-таки встретились, — провидение, ведь раньше ей было ну очень сложно найти партнёра. Опять-таки из-за порно. Было мало людей, которые не знали о её работе, и все просто боялись заводить с ней отношения. А кто-то даже ставил ультиматумы: "Либо съёмки, либо я". На этом обычно отношения заканчивались. Как говорит сама Эшли, "порно никогда не ставило перед ней таких ультиматумов". Со свадьбы прошло уже три месяца, и Мэттьюс хорошо справляется со своей новой ролью.

Фото © Instagram/letrileylive

Я привыкаю к сожительству с кем-то. Мы съехались только после свадьбы, да и, в принципе, я никогда ни с кем не жила. Думаю, в таком молниеносном браке есть что-то особенное. Всё, что мы проживаем вместе, воспринимается более захватывающе Эшли Мэттьюс

Кроме того, Эшли даже задумывается о ребёнке! Совмещать роли порноактрисы, жены и мамы будет непросто. Но, уверена американка, оно того стоит. Тем более ребята уже пытались стать родителями

Фото © Instagram/letrileylive

Мы хотим детей. Я уже была беременна, но у меня случился выкидыш. Это стало для нас настоящим испытанием. Но показало, что мы действительно хотим быть вместе Эшли Мэттьюс