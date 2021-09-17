Парень месяцами не понимал, почему пропадает звук в порно, пока к нему не подошёл испуганный братик
Оказалось, британец "наслаждался" порно не один. Звук роликов передавался в другую комнату его дома...
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Пикантной историей поделился пользователь "Реддита" DMTAliens. В вирусном посте молодой человек рассказал, что последние несколько месяцев он страдал от странной неполадки. Когда по ночам он включал порно, звук на ролике мог пропасть на несколько минут. В процессе парню было наплевать, что он ничего не слышит. Он связывал это с тем, что телефон просто подключается к его беспроводным наушникам, которые лежали всегда где-то неподалёку.
Лишь спустя полгода парень понял, что его предположения не имеют ничего общего с реальностью. Причина пропадающего звука оказалась гораздо хуже.
Сегодня мой довольно наивный младший брат пришёл поговорить со мной о том, что пугает его по ночам. Он рассказал, что слушает музыку для сна, пытаясь, очевидно, заснуть. Но затем внезапно из его наушников начинают раздаваться громкие стоны, пугающие его до смерти. Он был уверен, что его кто-то взламывает
Услышав историю брата, автор поста сразу понял — он идиот. Всё то время, когда звук пропадал на его телефоне, он подключался с наушникам брата, невинно спящего в соседней комнате. Тогда же он вспомнил, что "глюки" начались после того, как он одолжил у младшего его AirPods, и с тех пор телефон DMTAliens при любой возможности подключался именно к ним, так как в настройках они остались приоритетными.
Думаю, что он знает, что это порно, но слишком стесняется сказать об этом, потому что думает, что какой-то злой хакер или тролль разыгрывает его. А теперь важный вопрос. Стоит ли мне сказать ему, что это мой телефон подключался к наушникам и это я всё это время смотрел порно?..
Пост DMTAliens моментально стал вирусным. За пару дней его оценило порядка 15 тысяч человек. Многие признали, история парня — чистый ужас, а другие осудили автора за непродуманность. Правило номер один — отключать блютус в телефоне, когда смотришь порно... если, конечно, не хочешь попасть в ситуацию вроде этой.
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