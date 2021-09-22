Эти четыре знака зодиака расстанутся с любимыми уже к концу сентября, если не послушают астрологов
Даже если судьба предначертана звёздами, всего можно избежать, прислушавшись к советам астрологов.
Что может быть хуже, чем во время осенней меланхолии вдобавок разорвать отношения со второй половиной. Но к концу сентября именно так может произойти у четырёх знаков зодиака. Астрологи даже назвали конкретные причины. Но, зная их, можно попробовать не допустить конфликта.
Телец
Причиной разрыва может стать вспыльчивый характер Тельцов. Яркий темперамент этого знака так и норовит стать детонатором проблем как в личных отношениях, так и в быту. Астрологи уверяют, что в сентябре Тельцы вряд ли смогут усмирить свой буйный нрав и не нарываться на конфликты и скандалы. Более того, они даже намеренно начнут их провоцировать, чтобы доказать свою правоту. Так что, если кто-то в паре не пойдёт на уступки, разрыва не миновать, будь то брак или просто романтические отношения.
Близнецы
Близнецы внезапно поймут, что их ничего не связывает с партнёром и даже могут удивляться: почему они вообще были рядом с этим человеком. Так что о своих подозрениях будет сказано максимально прямолинейно, что только обострит предыдущие конфликты. Астрологи говорят, что Близнецы никого не захотят пускать в свой внутренний мир, зато увлечения второй половины покажутся им скучными и примитивными. Но главное, не стоит пытаться навязать Близнецам свои ценности. Ни к чему хорошему, кроме новых ссор и разрыва, это не приведёт.
Весы
Ещё один знак, который не потерпит скуки и обыденности, пишет UssurMedia. Весам нужна яркая и насыщенная жизнь. Если они вдруг поймут, что их партнёр — тихоня и зануда, — любовь постепенно начнёт рушиться. Впрочем, отмечают астрологи, в этом есть некая корысть Весов. Они обожают внимание, спонтанные подарки и сюрпризы. А когда это прекращается, начинают задумываться, что быть со второй половиной не так уж интересно.
Козерог
Причиной для разрыва в семье Козерога может стать борьба за власть. Гармония в отношениях начнёт пропадать, и тогда Козерог станет анализировать, что же к этому привело. Ну а если этот земной знак решит, что брак или отношения — провальная затея, то ничто уже не сможет его переубедить. Главное, постараться разойтись мирно и не перегибать палку во время расставания.
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