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Деми Роуз надела на пышные формы купальник из верёвок, показав, что для неё значит невинность

Сейчас соблазнительной фигурой девушки готовы любоваться миллионы, и она не отказывает им в пикантных снимках.

22 сентября, 07:02

Фото © Instagram / demirose

26-летняя британская модель и покорительница соцсетей отдыхает в Италии, откуда шлёт поклонникам жаркие фото. На этот раз девушка отправилась на остров Капри и устроила откровенную съёмку на яхте, которой поделилась в своём инстаграме.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Брюнетка позировала на фоне моря и скал, повернувшись спиной к камере. Деми нередко выступает как модель, демонстрирующая купальники, и сейчас она надела крошечное бикини, которое едва можно было рассмотреть. Ведь всё внимание приковывали к себе пышные формы, которые на контрасте с тонкой талией выглядели ещё эффектнее. При этом к кадрам девушка оставила ироничную подпись: "Невинность".

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Знойной красотке удалось привлечь уже 17,7 млн подписчиков, которые не устают восхищаться её внешностью. За считаные часы Деми получила почти 700 тыс. лайков, а комментарии оказались заполнены комплиментами и эмодзи в виде огней и сердечек. Также фанаты оценили подпись под фото, от души посмеявшись над ней.

Самая лучшая девушка 🔥

frxnc0_o

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Замечательная и неповторимая. Богиня 💖💓❤💟

francescomaruzzella2018

Невинность 🤣🤣🤣🤣

ditherher

Однако когда-то пышные формы девушки были причиной слёз. Деми начала покорять модельный бизнес восемь лет назад, а до этого ей пришлось пройти через насмешки и издёвки. "Я всегда хотела быть моделью и когда наконец попала в эту сферу, расценила это как благословение. Потому что, когда я росла, надо мной издевались и у меня было совсем мало друзей", — признавалась Деми на радио 1 Newsbeat, отмечает Daily Mail.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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