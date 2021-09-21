Охотники за привидениями забрались в "обречённый" дом и только на фото заметили, кто за ними следил
Годами жители Карнакона в Ирландии слышат странные звуки в районе старого заброшенного поместья. А некоторым даже мерещились привидения. На феномен обратили внимание охотники за привидениями.
Фото © Facebook
Жуткое поместье, расположенное рядом с парком, когда-то принадлежало известному писателю Джорджу Муру. Во время гражданской войны в Ирландии 1922–1923 гг. дом сгорел. С тех пор прошло почти столетие, а здание так и не восстановили, несмотря на его богатую историю. Но даже в таком состоянии оно продолжает будоражить умы местных жителей. По одной из легенд, призраки прошлых жителей терроризируют бедняг, ступивших на территорию поместья ночью.
Фото © Facebook
18 сентября ближе к глубокой ночи группа исследователей паранормальных явлений "Paranormal Supernatural Investigations — Ирландия" отправились в местный заброшенный особняк Мур-Холл, о чём нисколько не пожалели. По их версии, им удалось запечатлеть самого настоящего призрака.
Когда мы приезжаем в любую точку, мы сразу же фотографируем всё, что видим. Мы уверены — какая бы ни была энергия на месте, она либо решит остаться, либо тут же уйдёт
Так, на первой же общей фотографии исследователи умудрились запечатлеть странное существо. Из окна на третьем этаже на них смотрело нечто. Пробравшись внутрь, они не смогли найти ничего, что могло бы быть этим жутким силуэтом. По словам охотников, вечер прошёл "совершенно тихо и спокойно".
Фото © Facebook
Когда исследователи поделились снимком, в комментариях пользователи стали рассказывать свои истории, связанные с "обречённым" местом, пишет Daily Star. Всё оказалось так же жутко
Был в том доме однажды ночью, много лет назад... стоит ли говорить, что мы убежали оттуда гораздо быстрее, чем думали
Я люблю это место. В детстве мы там часто прятались. Несколько раз мы даже гуляли там по ночам в кромешной тьме, но каждый раз убегали в ужасе
WOW-news
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