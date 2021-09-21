Охотники за привидениями забрались в "обречённый" дом и только на фото заметили, кто за ними следил

Годами жители Карнакона в Ирландии слышат странные звуки в районе старого заброшенного поместья. А некоторым даже мерещились привидения. На феномен обратили внимание охотники за привидениями.