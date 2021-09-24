В Совфеде призвали к ответным мерам после ужесточения санкций США

Новые санкции США направлены на ослабление России и на создание трудностей в развитии народа страны в социальном и экономическом плане. Такие меры требуют ответных действий, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Я не отношусь к тем людям, которые говорят, как в той песенке: а нам всё равно. Нам не всё равно, и на эти так называемые санкции будем отвечать адекватно. Нам приходится не только вводить контрсанкции, но и делать так, чтобы устремления США не повлияли ни на безопасность страны, ни на развитие нашей экономики", — сказал Климов.

Сенатор признал, что без американских рестрикций России было бы легче повышать благосостояние населения, однако власти уже научились делать это в обход ограничений. Поэтому Москва найдёт возможность минимизировать негативные последствия после введения новых санкций, уточнил наш собеседник. Сейчас же США находят поводы для наложения ограничительных мер где угодно, заметил Климов. Всё это потому, что они даже не видят Россию на политической карте мира, а санкционное давление закреплено в американском законе.

"То, что они предлагают сейчас, — это очередной шажок. Поводы они находят где угодно, вот затмение на Солнце будет — для них это тоже может быть поводом. Но пока они всё списывают на вопросы, связанные с демократическими процессами. В этом вопросе большую роль играют перебежавшие деятели, которые называют себя несистемной оппозицией, но они на самом деле в системе, но в западной. И вот когда они на последних выборах провалились, то решили направить свою энергетику на эти деструктивные цели", — заключил Климов.

Ранее Палата представителей США одобрила инициативу, которая предусматривает ужесточение санкций против суверенного долга России. Она предполагает запрет для американцев на покупку или продажу новых суверенных долговых обязательств РФ теперь не только на первичном, но ещё и на вторичном рынке. Причина — обвинения в адрес России по поводу "вмешательства" в американские выборы.