Жена рассказала о мечте погибшего на Эльбрусе альпиниста

Жена одного из погибших на Эльбрусе альпинистов рассказала, что это было его второе восхождение. Видео © Telegram / SHOT

Супруга одного из погибших при восхождении на Эльбрус альпинистов — Вячеслава Борисова — рассказала, что это была вторая попытка её мужа покорить вершину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"У него просто была мечта. Он в прошлом году в феврале пытался подняться, у него не получилось. Вот в этом году повторил попытку", — призналась Юлия.

По словам женщины, Вячеслав вёл спортивный образ жизни. Она предположила, что мужчина стал жертвой трагедии, так как пытался помочь девушкам из группы, которым, по мнению супруги погибшего, было сложно.