Жена рассказала о мечте погибшего на Эльбрусе альпиниста
Женщина предположила, что её супруг стал жертвой трагедии, так как пытался помочь девушкам из группы, которым, по её мнению, было сложно.
Жена одного из погибших на Эльбрусе альпинистов рассказала, что это было его второе восхождение. Видео © Telegram / SHOT
Супруга одного из погибших при восхождении на Эльбрус альпинистов — Вячеслава Борисова — рассказала, что это была вторая попытка её мужа покорить вершину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"У него просто была мечта. Он в прошлом году в феврале пытался подняться, у него не получилось. Вот в этом году повторил попытку", — призналась Юлия.
По словам женщины, Вячеслав вёл спортивный образ жизни. Она предположила, что мужчина стал жертвой трагедии, так как пытался помочь девушкам из группы, которым, по мнению супруги погибшего, было сложно.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
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