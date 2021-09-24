В Роспотребнадзоре предупредили россиян об уже начавшемся сезоне гриппа

Глава Роспотребнадзора призвала граждан пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы одновременно не заразиться двумя инфекциями.

Первые случаи заражения гриппом в России были зафиксированы ещё в конце июля. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в беседе с телеканалом "Россия-1".

"Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришёл. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись ещё в конце июля в РФ <...>, групповая заболеваемость (выявлялась. — Прим. Лайфа) в августе и в разных субъектах РФ", — сообщила Попова.

Она также отметила, что россияне должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы одновременно не заразиться гриппом и ковидом.