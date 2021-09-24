В Роспотребнадзоре предупредили россиян об уже начавшемся сезоне гриппа
Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что люди должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы одновременно не заразиться гриппом и ковидом.
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Первые случаи заражения гриппом в России были зафиксированы ещё в конце июля. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в беседе с телеканалом "Россия-1".
"Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришёл. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись ещё в конце июля в РФ <...>, групповая заболеваемость (выявлялась. — Прим. Лайфа) в августе и в разных субъектах РФ", — сообщила Попова.
Она также отметила, что россияне должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы одновременно не заразиться гриппом и ковидом.
Ранее врач-терапевт рассказала, как подготовиться к прививке подростку. Специалисты уверяют, что своевременная вакцинация убережёт от тяжёлого течения любой болезни. Также Лайф писал, что иммунолог перечислил прививки, особенно необходимые пожилым людям. По словам медика, здоровье нуждается во внимании в любом возрасте.
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