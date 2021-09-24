Одиозный российский шоумен Стас Барецкий снова оказался в центре скандала — на этот раз артисту угрожает узбекская мафия из-за того, что он "по-отцовски" избил соседа экс-участницы "Дома-2" Олеси Малибу. Девушка пожаловалась артисту на постоянные конфликты с жильцами, и тот, как настоящий джентльмен, пошёл заступаться за неё.

"Я дал ему пару тумаков лёгких "по-отцовски", а он вызвал скорую помощь, начал фиксировать побои, хотя я его даже не трогал. Так, слегка" — цитирует РИА ФАН слова Барецкого.

Шоумен рассказал полицейским, что никого не избивал, а просто попытался научить обидчика Малибу жизни. По словам Барецкого, на шум также сбежались и другие соседи и на месте происшествия буквально было организовано собрание жильцов. На нём 49-летний артист заявил, что Олеся теперь будет старшей в доме.

В тот день Барецкий остался ночевать в квартире у Малибу, которую он почему-то считает своей дочерью. После инцидента, как утверждает шоумен, ему начали поступать угрозы от "узбекской мафии", которая обещает разобраться с ним. Впрочем, артист не собирается пасовать, а, наоборот, предвкушает встречу.