"Дал пару тумаков по-отцовски": Барецкий пожаловался на угрозы узбекской мафии после нападения на соседа Олеси Малибу
Шоумен решил заступиться за экс-участницу "Дома-2", у которой возникли проблемы с жильцами. Однако, как утверждает сам артист, никого он не избивал, а просто попытался научить жизни.
Стас Барецкий и Олеся Малибу. Фото © VK / Стас Барецкий
Одиозный российский шоумен Стас Барецкий снова оказался в центре скандала — на этот раз артисту угрожает узбекская мафия из-за того, что он "по-отцовски" избил соседа экс-участницы "Дома-2" Олеси Малибу. Девушка пожаловалась артисту на постоянные конфликты с жильцами, и тот, как настоящий джентльмен, пошёл заступаться за неё.
"Я дал ему пару тумаков лёгких "по-отцовски", а он вызвал скорую помощь, начал фиксировать побои, хотя я его даже не трогал. Так, слегка" — цитирует РИА ФАН слова Барецкого.
Шоумен рассказал полицейским, что никого не избивал, а просто попытался научить обидчика Малибу жизни. По словам Барецкого, на шум также сбежались и другие соседи и на месте происшествия буквально было организовано собрание жильцов. На нём 49-летний артист заявил, что Олеся теперь будет старшей в доме.
В тот день Барецкий остался ночевать в квартире у Малибу, которую он почему-то считает своей дочерью. После инцидента, как утверждает шоумен, ему начали поступать угрозы от "узбекской мафии", которая обещает разобраться с ним. Впрочем, артист не собирается пасовать, а, наоборот, предвкушает встречу.
Ранее сообщалось, что Барецкий после избиения хочет подать в суд на певицу МакSим, о болезни которой знает неприятную правду. Шоумен считает, что поплатился за свои высказывания, но не собирается спускать это с рук.
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