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В Тюмени школьный охранник напал на учеников и попытался задушить девушку

Сначала мужчина хотел прогнать подростков матом, но крепкие слова не помогли, и тогда он применил физическую силу.

24 сентября, 12:29

В Тюмени школьный охранник напал на учеников и попытался задушить девушку. Видео © Соцсети

Охранник тюменской школы № 92 устроил разборки с учениками во дворе учебного заведения. Один из подростков снял происходящее на камеру и запечатлел момент, как мужчина повалил девушку через забор и начал её душить.

По данным очевидцев, охранник вышел, чтобы уладить конфликт среди ребят, однако не стал разбираться и попытался прогнать всех, сначала накричав на них матом, а после применив физическую силу. На кадрах можно увидеть, как охранник держит за горло парня в красной куртке, а затем хватает девушку и заваливает её через небольшое ограждение. Когда та оказалась на газоне, мужчина продолжил душить её. Тогда на помощь подруге бросились другие ученики.

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Следственное управление Следственного комитета России по региону организовало доследственную проверку. Проводятся опросы участников конфликта и руководства школы. Также в случае установления нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьник трижды пырнул ножом сверстника на перемене. В результате одного подростка увезли в больницу, другого — в отделение полиции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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