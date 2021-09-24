В Тюмени школьный охранник напал на учеников и попытался задушить девушку

Охранник тюменской школы № 92 устроил разборки с учениками во дворе учебного заведения. Один из подростков снял происходящее на камеру и запечатлел момент, как мужчина повалил девушку через забор и начал её душить.

По данным очевидцев, охранник вышел, чтобы уладить конфликт среди ребят, однако не стал разбираться и попытался прогнать всех, сначала накричав на них матом, а после применив физическую силу. На кадрах можно увидеть, как охранник держит за горло парня в красной куртке, а затем хватает девушку и заваливает её через небольшое ограждение. Когда та оказалась на газоне, мужчина продолжил душить её. Тогда на помощь подруге бросились другие ученики.