В Тюмени школьный охранник напал на учеников и попытался задушить девушку
Сначала мужчина хотел прогнать подростков матом, но крепкие слова не помогли, и тогда он применил физическую силу.
В Тюмени школьный охранник напал на учеников и попытался задушить девушку. Видео © Соцсети
Охранник тюменской школы № 92 устроил разборки с учениками во дворе учебного заведения. Один из подростков снял происходящее на камеру и запечатлел момент, как мужчина повалил девушку через забор и начал её душить.
По данным очевидцев, охранник вышел, чтобы уладить конфликт среди ребят, однако не стал разбираться и попытался прогнать всех, сначала накричав на них матом, а после применив физическую силу. На кадрах можно увидеть, как охранник держит за горло парня в красной куртке, а затем хватает девушку и заваливает её через небольшое ограждение. Когда та оказалась на газоне, мужчина продолжил душить её. Тогда на помощь подруге бросились другие ученики.
Следственное управление Следственного комитета России по региону организовало доследственную проверку. Проводятся опросы участников конфликта и руководства школы. Также в случае установления нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьник трижды пырнул ножом сверстника на перемене. В результате одного подростка увезли в больницу, другого — в отделение полиции.
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