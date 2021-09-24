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Погибшие на Эльбрусе незадолго до трагедии играли "пострадавших", отрабатывая действия при ЧС

Две девушки — Ирина и Анна — были условно травмированными. По легенде, одной из них стало плохо, а вторая сломала ногу. А в жизни обе альпинистки погибли в снежной стихии.

24 сентября, 12:37

Застрявшие на Эльбрусе альпинисты незадолго до трагедии отрабатывали действия на случай ЧС. Видео © Telegram / SHOT

Альпинисты, застрявшие на Эльбрусе в пургу, при восхождении на гору отрабатывали с гидом действия на случай экстренной ситуации. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Отрабатываем пострадавших. Аню тащат, вообще она типа не может идти, Ира повредила ногу, её тащат. Все остальные тащат рюкзаки пострадавших. <...> Репетировали, как по перилам ходить. В общем, отрепетировали", — говорит один из участников группы на видео.

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При этом на кадрах заметно, что из-за снега видимость сильно упала. Автор ролика также отмечает, что на высоте 3800 метров погода стала хуже и неизвестно, что будет при дальнейшем восхождении.

Отметим, что альпинисты несли двух девушек — Ирину и Анну. Обе они погибли в снежной трагедии.

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Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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