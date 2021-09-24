Погибшие на Эльбрусе незадолго до трагедии играли "пострадавших", отрабатывая действия при ЧС
Две девушки — Ирина и Анна — были условно травмированными. По легенде, одной из них стало плохо, а вторая сломала ногу. А в жизни обе альпинистки погибли в снежной стихии.
Застрявшие на Эльбрусе альпинисты незадолго до трагедии отрабатывали действия на случай ЧС. Видео © Telegram / SHOT
Альпинисты, застрявшие на Эльбрусе в пургу, при восхождении на гору отрабатывали с гидом действия на случай экстренной ситуации. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
"Отрабатываем пострадавших. Аню тащат, вообще она типа не может идти, Ира повредила ногу, её тащат. Все остальные тащат рюкзаки пострадавших. <...> Репетировали, как по перилам ходить. В общем, отрепетировали", — говорит один из участников группы на видео.
При этом на кадрах заметно, что из-за снега видимость сильно упала. Автор ролика также отмечает, что на высоте 3800 метров погода стала хуже и неизвестно, что будет при дальнейшем восхождении.
Отметим, что альпинисты несли двух девушек — Ирину и Анну. Обе они погибли в снежной трагедии.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
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