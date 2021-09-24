Второй перевал Дятлова: Из-за чего погибли альпинисты на Эльбрусе По последним данным, число погибших при восхождении на Эльбрус достигло пяти человек. Лайф разбирался, кто виноват в их смерти. 24 сентября, 12:04 Фото © ТАСС / МЧС России

Хронология трагедии

20 сентября группа из 23 человек зарегистрировала свой поход на Эльбрус в местном отделении МЧС. Важно при этом, что спасатели предупредили альпинистов о крайне вероятном ухудшении погоды при восхождении. Были дожди и сильный ветер у подножия горы. К тому же изначальный состав группы, по словам сотрудников МЧС, достаточно велик для такого похода. После предупреждения четыре человека отказались от восхождения. Остальных туркомпания, чтобы не потерять предоплату, вопреки потенциальной угрозе, всё же выдвинула на покорение горы. Их расчёт был на то, что погода испортится к 14–15 часам, по задумке, в это время альпинисты уже должны были осуществить спуск, но сильная буря разыгралась в 10 утра и застигла группу на вершине.

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На высоте 5000 метров альпинисты запросили помощь. К тому моменту от холода погибли уже три человека. В ночи спасатели добрались до 14 человек и начали поиски ещё двоих.

Фото © SHOT

Нескольких путешественников спасатели обнаружили в крайне тяжёлом состоянии, у них были сильные обморожения. В ходе операции погибли ещё два альпиниста. Таким образом, жертвами похода стали пять человек.

Пострадали: Денис Венерский, 1976 г., Санкт-Петербург

Дмитрий Казаков, 1974 г., Москва

Анна Солоненко, 1976 г., Санкт-Петербург

Роман Свистун, 1976 г., Санкт-Петербург

Дмитрий Парахин, 1984 г., Екатеринбург

Екатерина Резникова, Новороссийск

Виталий Антипов, Новороссийск

Дмитрий Долгов, 1985 г., Москва

Артём Нестеров, 1986 г., Санкт-Петербург

Сергей Попов, Пермь

Марина Беликова

Таулан Кипкеев

Илья Чуйков

Антон Никифоров

Погибли: Анастасия Жегулина, 1981 г., Тольятти

Анна Макарова

Елена Нестерова, 1989 г., Санкт-Петербург

Вячеслав Борисов, 1982 г., Тюмень

Ирина Гальчук, 1989 г., Екатеринбург

Старший гид группы Денис Алимов, который сам не участвовал в походе, а является владельцем компании, организовавшей тур, позднее заявил, что одной из участниц ещё в начале восхождения стало плохо и тогда альпинисты приняли решение спустить её на седловину. Через час после спуска девушка умерла на руках Игоря Данькова — одного из помощников лидеров похода.

После получения сообщения координатор Елена Алимова сразу же позвонила дежурному МЧС, сообщила, что на вершине находится группа восходителей, и сразу же выехала в Терскол. МЧС развернуло спасательную операцию Денис Алимов Старший гид группы

Фото © SHOT

По ходу спасательной операции, организованной МЧС, один человек сломал ногу и несколько потеряли сознание.

Как организуется поход

Ещё в 2017 году Правительство России разработало документ, который обязывает туристов регистрироваться в подразделениях МЧС России перед походом. В январе 2019-го приказом МЧС России утверждён подробный порядок такого информирования. Встать на учёт нужно не позднее чем за 10 дней до начала путешествия. Подтвердить начало похода и при необходимости внести изменения в документы руководитель должен не ранее чем за сутки до его начала. По окончании похода руководитель группы или ответственный представитель должны сообщить о выходе туристов тем способом и в то время, которое указали в уведомлении.

По имеющимся у Лайфа данным, регистрация похода произошла с нарушениями сроков. Данные были поданы лишь 20 сентября, а восхождение состоялось уже 23-го.

Что известно о компании, организовавшей поход

Тур для альпинистов организовал индивидуальный предприниматель Денис Алимов, сам он фигурирует в трагедии как старший гид группы, который на момент произошедшего, предположительно, находился в Санкт-Петербурге, а координатором, судя по соцсетям предпринимателя, являлась его жена. Алимов начал свою деятельность в 2006 году. Тогда он зарегистрировал туристический клуб "Фирма приключений". До недавнего времени компания не бедствовала, по данным базы СПАРК, ещё в 2018 году на балансе находилось почти 20 млн рублей. Однако последние пару лет с доходами сложности. Сейчас активы "Фирмы приключений" составляют всего чуть больше полумиллиона рублей.

Алимов также работает как ИП и, судя по всему, сейчас основной доход получает таким образом. Кроме того, мужчина явно профессионально занимается спортом, с 2018 года он является соучредителем Ассоциации гребцов Санкт-Петербурга.

Судя по всему, живёт небогато: в его распоряжении "Лада-Калина" и прицеп. За последние годы он трижды менял место жительства и сейчас, скорее всего, живёт во Всеволожском районе Ленинградской области.