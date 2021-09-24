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Бывшего вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей

Отмечается, что растрату бюджетных средств чиновник совершил вместе с подельниками по предварительному сговору.

24 сентября, 12:44
<p>Евгений Кабанов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Евгений Кабанов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель следствия во время заседания суда по избранию меры пресечения бывшему чиновнику.

"Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 558 000 рублей", — отметил представитель следствия.

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В свою очередь защитник указал, что документы, позволяющие подтвердить версию следствия, — госконтракты, платёжные поручения или другие, — не были представлены. Адвокат подчеркнул, что Кабанов хочет давать показания и содействовать расследованию. Он попросил суд отправить подзащитного под домашний арест.

Напомним, о задержании Кабанова стало известно накануне, 23 сентября. Чиновник курировал в республиканском правительстве Федеральную целевую программу социально-экономического развития.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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