Бывшего вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей

Экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более 57,5 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель следствия во время заседания суда по избранию меры пресечения бывшему чиновнику.

"Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 558 000 рублей", — отметил представитель следствия.

В свою очередь защитник указал, что документы, позволяющие подтвердить версию следствия, — госконтракты, платёжные поручения или другие, — не были представлены. Адвокат подчеркнул, что Кабанов хочет давать показания и содействовать расследованию. Он попросил суд отправить подзащитного под домашний арест.