Спасателей представят к государственным наградам после героической операции на Эльбрусе
Участники высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России спасли жизни 14 альпинистам, которых у вершины настигла пурга.
Фото © ТАСС / МЧС России
Членов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которым обязаны жизнью 14 выживших после экстремального восхождения туристов, представят к государственным и ведомственным наградам. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЧС.
"Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40–70 м/с при температуре воздуха –20 °C и мокром снеге, видимость не превышала одного метра. В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. К сожалению, пять человек погибли", — сообщили в ведомстве.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
Отметим, что сами спасатели считают авантюризм гидов причиной гибели альпинистов на Эльбрусе. По их мнению, проводники должны были принять решение о возвращении, как только погода начала ухудшаться. А вот один из гидов заявил, что фатальным фактором стала остановка, чтобы оказаться помощь сломавшему ногу участнику похода.
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