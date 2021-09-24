Спасателей представят к государственным наградам после героической операции на Эльбрусе

Членов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которым обязаны жизнью 14 выживших после экстремального восхождения туристов, представят к государственным и ведомственным наградам. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЧС.

"Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40–70 м/с при температуре воздуха –20 °C и мокром снеге, видимость не превышала одного метра. В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. К сожалению, пять человек погибли", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.