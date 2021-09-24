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Спасателей представят к государственным наградам после героической операции на Эльбрусе

Участники высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России спасли жизни 14 альпинистам, которых у вершины настигла пурга.

24 сентября, 12:46

Фото © ТАСС / МЧС России

Членов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которым обязаны жизнью 14 выживших после экстремального восхождения туристов, представят к государственным и ведомственным наградам. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе МЧС.

"Специалисты работали в сложнейших условиях: порывы ветра достигали 40–70 м/с при температуре воздуха –20 °C и мокром снеге, видимость не превышала одного метра. В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек. К сожалению, пять человек погибли", — сообщили в ведомстве.

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

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Отметим, что сами спасатели считают авантюризм гидов причиной гибели альпинистов на Эльбрусе. По их мнению, проводники должны были принять решение о возвращении, как только погода начала ухудшаться. А вот один из гидов заявил, что фатальным фактором стала остановка, чтобы оказаться помощь сломавшему ногу участнику похода.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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