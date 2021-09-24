Генпрокуратура признала нежелательными в России две организации сайентологов из США

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность двух организаций сайентологов из США. Речь идёт о Всемирном институте сайентологических предприятий и "Библиотеке Рона Хаббарда". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, "Библиотека Л. Рона Хаббарда", США)", — указали в Генпрокуратуре.