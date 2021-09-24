Альпинист перечислил ошибки, допущенные во время смертоносного восхождения на Эльбрус

Причиной трагедии на Эльбрусе является маленькое количество гидов относительно числа участников восхождения. На общепринятом требовании часто экономят, сообщил в беседе с Лайфом альпинист Иван Дождев, который первым в мире взошёл на гору-семитысячник в Непале — вершину Тулаги.

"Альпинизм в целом подразумевает риски, но эти риски сильно возрастают, когда меняется соотношение участников, то есть клиентов и гидов. И здесь основная причина, что очень маленькое количество гидов на участников. Каких-то требований нет на этот счёт, но это общепринято и известно, что, к сожалению, на этом экономят. Неписаный стандарт: два или максимально три участника на одного гида. А здесь, как получается, четыре участника на одного гида, это уже многовато", — рассказал специалист.

Причём, по словам Дождева, на Эльбрус часто ходят в плохую погоду. Однако "предугадать такое резкое ухудшение" условий невозможно. И тем не менее собеседник отмечает, что безопасно на гору подняться можно, "если сохранить правильное соотношение".

"Срыв связки тоже косвенно зависит от того, что не хватает гидов, чтобы следить за каждым. И то, что один из участников сломал ногу, тоже ухудшило ситуацию, потому что любая проблема вызывает замедление в таких условиях", — подчеркнул эксперт.

По словам Дождева, подобные услуги, предоставляемые туристам, следует регулировать с помощью введения "определённых стандартов".

Кроме того, альпинист сообщил, что лично знал пострадавшего в трагическом случае на Эльбрусе Антона Никифорова. Дождев охарактеризовал коллегу как "компетентного человека", который не пойдёт на восхождение без должной экипировки.

"Хоть у них и считается, что там бюджетный тур, но без должной экипировки они не возьмут с собой на восхождение. Антона Никифорова я бы охарактеризовал как хорошего парня, опытный человек. И уж тем более в вопросах восхождения на Эльбрус, он вполне себе компетентный человек. Я думаю, у него больше 100 восхождений на Эльбрус", — заключил Дождев.

Ранее Лайф писал, что спасатели считают авантюризм гидов причиной гибели альпинистов на Эльбрусе. Сигнал о бедствии они подали лишь тогда, когда один из участников травмировал ногу, хотя намного раньше должны были повернуть назад.