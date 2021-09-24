НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Альпинист перечислил ошибки, допущенные во время смертоносного восхождения на Эльбрус

По словам собеседника Лайфа, на эту гору часто ходят в плохую погоду. Однако предугадать столь резкое ухудшение условий невозможно.

24 сентября, 12:56
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CUA62JFljp0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эльбрусский ВПСО МЧС</a></p>

Фото © Эльбрусский ВПСО МЧС

Причиной трагедии на Эльбрусе является маленькое количество гидов относительно числа участников восхождения. На общепринятом требовании часто экономят, сообщил в беседе с Лайфом альпинист Иван Дождев, который первым в мире взошёл на гору-семитысячник в Непале — вершину Тулаги.

"Альпинизм в целом подразумевает риски, но эти риски сильно возрастают, когда меняется соотношение участников, то есть клиентов и гидов. И здесь основная причина, что очень маленькое количество гидов на участников. Каких-то требований нет на этот счёт, но это общепринято и известно, что, к сожалению, на этом экономят. Неписаный стандарт: два или максимально три участника на одного гида. А здесь, как получается, четыре участника на одного гида, это уже многовато", — рассказал специалист.

Два спасённых с Эльбруса альпиниста находятся в реанимации

Два спасённых с Эльбруса альпиниста находятся в реанимации

Причём, по словам Дождева, на Эльбрус часто ходят в плохую погоду. Однако "предугадать такое резкое ухудшение" условий невозможно. И тем не менее собеседник отмечает, что безопасно на гору подняться можно, "если сохранить правильное соотношение".

Гид группы альпинистов на Эльбрусе назвал "фатальный фактор" трагедии

Гид группы альпинистов на Эльбрусе назвал "фатальный фактор" трагедии

"Срыв связки тоже косвенно зависит от того, что не хватает гидов, чтобы следить за каждым. И то, что один из участников сломал ногу, тоже ухудшило ситуацию, потому что любая проблема вызывает замедление в таких условиях", — подчеркнул эксперт.

Погибших на Эльбрусе предупреждали о плохой погоде

Погибших на Эльбрусе предупреждали о плохой погоде

По словам Дождева, подобные услуги, предоставляемые туристам, следует регулировать с помощью введения "определённых стандартов".

"Прогноз не очень": Гид застрявших на Эльбрусе альпинистов записал видео с метелью перед трагедией

"Прогноз не очень": Гид застрявших на Эльбрусе альпинистов записал видео с метелью перед трагедией

Кроме того, альпинист сообщил, что лично знал пострадавшего в трагическом случае на Эльбрусе Антона Никифорова. Дождев охарактеризовал коллегу как "компетентного человека", который не пойдёт на восхождение без должной экипировки.

"Сорвались, пролетели метров 100": Один из выживших на Эльбрусе рассказал, что предшествовало гибели пяти человек

"Сорвались, пролетели метров 100": Один из выживших на Эльбрусе рассказал, что предшествовало гибели пяти человек

"Хоть у них и считается, что там бюджетный тур, но без должной экипировки они не возьмут с собой на восхождение. Антона Никифорова я бы охарактеризовал как хорошего парня, опытный человек. И уж тем более в вопросах восхождения на Эльбрус, он вполне себе компетентный человек. Я думаю, у него больше 100 восхождений на Эльбрус", — заключил Дождев.

Спасателей представят к государственным наградам после героической операции на Эльбрусе

Спасателей представят к государственным наградам после героической операции на Эльбрусе

Ранее Лайф писал, что спасатели считают авантюризм гидов причиной гибели альпинистов на Эльбрусе. Сигнал о бедствии они подали лишь тогда, когда один из участников травмировал ногу, хотя намного раньше должны были повернуть назад.

"Жертв могло быть больше": Организатор трагического восхождения на Эльбрус рассказал, почему группа разделилась

"Жертв могло быть больше": Организатор трагического восхождения на Эльбрус рассказал, почему группа разделилась

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Жена рассказала о мечте погибшего на Эльбрусе альпиниста

Жена рассказала о мечте погибшего на Эльбрусе альпиниста

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Погибшие на Эльбрусе незадолго до трагедии играли "пострадавших", отрабатывая действия при ЧС

сегодня в 12:37

В Челябинском зоопарке неизвестные насмерть отравили медведей фаршем и варёным мясом

сегодня в 13:52

Власти Москвы не согласовали акцию КПРФ 25 сентября

сегодня в 13:56

Дочь Мадонны подвинула мать с пьедестала красоты, показав, как на ней смотрится бельё из латекса

сегодня в 13:51

Учёные предупредили о возникновении редкого и опасного синдрома после ковида

сегодня в 13:48

Новости партнеров

Layer 1