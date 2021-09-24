Туктамышева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла стартовый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

В произвольной программе Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. При этом на сольном тройном акселе она допустила ошибку при выезде с элемента. В сумме она получила от судей за обе программы 220,07 балла.