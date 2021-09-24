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Туктамышева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Победившая накануне в короткой программе Александра Трусова снялась с соревнований по медицинским показаниям.

24 сентября, 12:58
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла стартовый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

В произвольной программе Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. При этом на сольном тройном акселе она допустила ошибку при выезде с элемента. В сумме она получила от судей за обе программы 220,07 балла.

Серебряную медаль завоевала Вероника Яметова, получившая 189,25 балла. Третьей стала Станислава Молчанова (178,22).

Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию

Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию

Накануне короткую программу выиграла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Перед произвольным прокатом она снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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