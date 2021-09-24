Туктамышева выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани
Победившая накануне в короткой программе Александра Трусова снялась с соревнований по медицинским показаниям.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла стартовый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.
В произвольной программе Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. При этом на сольном тройном акселе она допустила ошибку при выезде с элемента. В сумме она получила от судей за обе программы 220,07 балла.
Серебряную медаль завоевала Вероника Яметова, получившая 189,25 балла. Третьей стала Станислава Молчанова (178,22).
Накануне короткую программу выиграла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Перед произвольным прокатом она снялась с соревнований по медицинским показаниям.
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