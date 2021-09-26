Мексиканские военные случайно заехали в США и выдали свой маленький секрет

В американском штате Техас пограничники обнаружили 14 мексиканских военных на территории США. Они находились в двух автомобилях в районе Эль-Пасо примерно в полночь 24 сентября. Об этом сообщает Reuters.

U.S. border agents briefly detain 14 Mexican soldiers in El Paso https://t.co/ia1sjrB0MB pic.twitter.com/HPm4Y9FQwf — Reuters (@Reuters) September 25, 2021

Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США задержали непрошеных гостей на несколько часов. Те уверяли, что оказались за границей случайно и даже не осознавали этого. При обыске раскрылся маленький секрет военных — у одного из них нашли марихуану. Как он заверил, запасся ею только для личного пользования.

Мексиканских военных отправили на родину уже через несколько часов. Грозит ли им какое-то наказание, не сообщается. Кому оно точно светит, так это обладателю наркотика. Правда, пока не ясно, речь о штрафе или о других мерах.