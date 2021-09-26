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Мексиканские военные случайно заехали в США и выдали свой маленький секрет

Две машины пересекли границу примерно в полночь. Виновники утверждают, что это случилось непреднамеренно.

26 сентября, 00:19
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В американском штате Техас пограничники обнаружили 14 мексиканских военных на территории США. Они находились в двух автомобилях в районе Эль-Пасо примерно в полночь 24 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США задержали непрошеных гостей на несколько часов. Те уверяли, что оказались за границей случайно и даже не осознавали этого. При обыске раскрылся маленький секрет военных — у одного из них нашли марихуану. Как он заверил, запасся ею только для личного пользования.

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Мексиканских военных отправили на родину уже через несколько часов. Грозит ли им какое-то наказание, не сообщается. Кому оно точно светит, так это обладателю наркотика. Правда, пока не ясно, речь о штрафе или о других мерах.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянина осудили в США за незаконный переход границы с Мексикой. Ещё осенью 2019 года мужчина получил ранение, когда пытался попасть в Соединённые Штаты.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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